Versículos de agradecimento: 45 mensagens bíblicas para agradecer a Deus
A gratidão é uma das expressões mais poderosas da fé. Reconhecer as bênçãos recebidas e louvar a Deus por Sua bondade fortalece o coração e aproxima ainda mais do Criador. A Bíblia traz inúmeras passagens que nos inspiram a agradecer em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos de desafio.
Veja abaixo 45 versículos bíblicos que falam sobre gratidão, ideais para refletir, meditar ou compartilhar com quem você ama. São palavras que exaltam o amor, a fidelidade e a misericórdia do Senhor, renovando a fé e o contentamento.
45 mensagens bíblicas para agradecer a Deus
- "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." - 1 Tessalonicenses 5:18
- "Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom; o seu amor dura para sempre." - Salmos 107:1
- "Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos!" - Salmos 103:2
- "Cantem com gratidão a Deus em seu coração." - Colossenses 3:16
- "Ofereçam sacrifícios de gratidão e proclamem as suas obras com cânticos de alegria." - Salmos 107:22
- "Sejam agradecidos." - Colossenses 3:15
- "Agradeçam a Deus Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo." - Efésios 5:20
- "A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." - Lucas 1:46-47
- "Celebrem com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra." - Salmos 100:1
- "Venham, cantemos ao Senhor! Aclamemos a Rocha da nossa salvação." - Salmos 95:1
- "Sirvam ao Senhor com alegria; apresentem-se diante dele com cântico." - Salmos 100:2
- "Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas." - Salmos 68:19
- "O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele." - Lamentações 3:25
- "Regozijem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se!" - Filipenses 4:4
- "Ofereçam a Deus, em sacrifício, ações de graças." - Salmos 50:14
- "Louvem ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens." - Salmos 107:8
- "Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre!" - Romanos 11:36
- "O Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres." - Salmos 126:3
- "Celebrem a Deus em todos os momentos com hinos e cânticos espirituais." - Efésios 5:19
- "Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração nem afastou de mim o seu amor." - Salmos 66:20
- "Proclamem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos." - Salmos 96:3
- "Rendam graças ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre os povos os seus feitos." - Salmos 105:1
- "Agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês." - Filipenses 1:3
- "Darei graças ao Senhor por sua justiça; ao nome do Senhor altíssimo cantarei louvores." - Salmos 7:17
- "Graças a Deus por seu dom indescritível!" - 2 Coríntios 9:15
- "Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome." - Salmos 100:4
- "E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai." - Colossenses 3:17
- "O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele é a minha salvação." - Êxodo 15:2
- "Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão." - Salmos 126:5
- "O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna." - Salmos 136:1
- "Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele tem feito maravilhas." - Salmos 98:1
- "Darei graças ao Senhor de todo o meu coração." - Salmos 138:1
- "Bendito seja o Senhor para sempre! Amém e amém." - Salmos 89:52
- "O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor?" - Salmos 27:1
- "Celebrarei o teu amor pela manhã e a tua fidelidade à noite." - Salmos 92:2
- "Louvem-no todos os povos." - Salmos 117:1
- "O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os que estão prostrados." - Salmos 145:14
- "O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz." - Salmos 145:17
- "Eu te exaltarei, ó Deus, meu rei; bendirei o teu nome para todo o sempre." - Salmos 145:1
- "Celebrem o Senhor com harpas, ao som de cânticos de amor." - Salmos 33:2
- "Alegrem-se todos os que nele confiam; exultem de alegria para sempre." - Salmos 5:11
- "Louvarei ao Senhor por toda a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver." - Salmos 146:2
- "Darei graças ao Senhor, pois ele me respondeu." - Salmos 118:21
- "O Senhor é bom, um refúgio em tempos de aflição." - Naum 1:7
- "A minha boca transbordará de louvor ao Senhor." - Salmos 71:8