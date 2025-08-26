Versículos de agradecimento: 45 mensagens bíblicas para agradecer a Deus

Colaboração para o UOL, em São Paulo

A gratidão é uma das expressões mais poderosas da fé. Reconhecer as bênçãos recebidas e louvar a Deus por Sua bondade fortalece o coração e aproxima ainda mais do Criador. A Bíblia traz inúmeras passagens que nos inspiram a agradecer em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos de desafio.

Veja abaixo 45 versículos bíblicos que falam sobre gratidão, ideais para refletir, meditar ou compartilhar com quem você ama. São palavras que exaltam o amor, a fidelidade e a misericórdia do Senhor, renovando a fé e o contentamento.

45 mensagens bíblicas para agradecer a Deus