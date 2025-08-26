Topo

Notícias

Venus Williams vai disputar as duplas femininas do US Open

26/08/2025 21h34

A icônica Venus Williams aceitou o convite para disputar o torneio feminino de duplas do US Open, em parceria com a canadense Leylah Fernandez, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (26). 

Aos 45 anos, a americana retornou às competições de simples na segunda-feira, após dois anos sem disputar um Grand Slam.

A mais velha das irmãs Williams venceu um set contra a tcheca Karolina Muchova, 16 anos mais nova e semifinalista de duplas do US Open, antes de ser derrotada após duas horas de jogo que emocionaram a plateia.

"Força, coragem, determinação, classe, perseverança, inspiração... não há palavras suficientes para descrever o quanto estou orgulhosa de você. P.S.: Espero ser como você", parabenizou sua irmã Serena em uma mensagem no Instagram nesta terça-feira.

A ex-número um do mundo, que retornou às quadras em julho após 16 meses de afastamento, não mencionou a possibilidade de competir nas duplas femininas durante a coletiva de imprensa após a partida contra Muchova.

Antes de ficar sem palavras devido à emoção, Venus Williams confirmou sua intenção de não participar de nenhum outro torneio pelo resto do ano devido à sua relutância em viajar para o exterior.

Embora tenha compartilhado sua breve passagem pelas duplas mistas com seu compatriota Reilly Opelka, Williams agora fará dupla com Leylah Fernández nas duplas femininas, torneio que começa na quinta-feira.

A canadense, cujo pai é equatoriano, está na 30ª posição no ranking da WTA e alcançou seu maior sucesso no US Open de 2021, onde foi vice-campeã.

As duas enfrentarão na estreia a dupla formada pela ucraniana Lyudmyla Kichenok e a australiana Ellen Perez, sexta cabeça de chave.

gbv/ma/aam

© Agence France-Presse

