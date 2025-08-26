Topo

Venezuela anuncia patrulhamento com navios e drones ante mobilização militar dos EUA

26/08/2025 16h45

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, informou nesta terça-feira (26) sobre o patrulhamento com drones e navios da Marinha em suas águas territoriais, em um momento em que os Estados Unidos também anunciaram um deslocamento militar no Caribe Sul para uma operação antinarcóticos.

"Vamos ter um importante desdobramento de drones com diferentes missões, pontos de atendimento ao cidadão, pontos de exploração e vigilância, pontos ou percursos fluviais com infantaria da Marinha", disse Padrino em um vídeo publicado nas redes sociais. "Patrulhas navais no lago de Maracaibo, patrulhas navais no golfo da Venezuela e navios de maior porte mais ao norte em nossas águas territoriais".

ba-jt/ba/nn/am

© Agence France-Presse

