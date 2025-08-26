Topo

Notícias

Vários feridos na Cisjordânia em operação militar israelense

26/08/2025 09h13

Pelo menos 14 palestinos ficaram feridos nesta terça-feira (26) durante uma operação militar israelense no centro de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, segundo o Crescente Vermelho Palestino.

A organização médica afirmou ter atendido 14 pessoas feridas (7 por tiros, 4 por balas de borracha e 3 por estilhaços), assim como cinco pessoas por inalação de gás, incluindo duas mulheres grávidas.

Soldados israelenses foram posicionados no centro de Ramallah, e alguns foram vistos no topo de edifícios.

O Exército israelense confirmou à AFP que havia uma operação em curso, sem revelar mais detalhes.

Alguns jovens palestinos começaram a atirar pedras contra os soldados depois do início da operação, que parecia ter como principal alvo as agências de câmbio.

Embora o Exército israelense frequentemente opere na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, é relativamente raro que intervenha no centro das cidades e ainda mais em Ramallah, onde fica a sede da Autoridade Palestina.

Testemunhas indicaram à AFP que o Exército se retirou à tarde.

A violência na Cisjordânia intensificou-se após o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

De acordo com uma contagem da AFP baseada em dados da Autoridade Palestina, pelo menos 972 palestinos, incluindo muitos combatentes, mas também diversos civis, morreram pelas mãos de soldados ou colonos israelenses na Cisjordânia desde essa data.

Pelo menos 36 israelenses, tanto civis quanto soldados, morreram em ataques palestinos ou durante operações militares israelenses, segundo dados oficiais de Israel.

vid-lma/crb/cm/hgs/dd/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Líder de partido britânico revela plano para deportar solicitantes de asilo

Agentes mascarados nos corredores: o medo toma conta da comunidade imigrante nos EUA

'Jovens estão buscando renda fixa de olho na aposentadoria', diz economista

'Deflação em prévia é boa notícia, mas pode ser pontual', diz analista

Austrália expulsa enviado iraniano por ataques antissemitas

Vários feridos na Cisjordânia em operação militar israelense

Catar segue 'aguardando' resposta israelense sobre proposta de trégua em Gaza

Europeus invadem morro Dois Irmãos, em Noronha, e são multados em R$ 13 mil

Irã afirma negociar 'com todas as suas forças' para impedir restabelecimento de sanções

Onda de incêndios florestais na Espanha gera emergência nacional

Rodrigo Paz promete superar crise na Bolívia sem plano de ajuste severo