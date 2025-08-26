Valdemar diz que Bolsonaro deve definir nome ao Planalto após julgamento

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve indicar seu substituto para disputar a Presidência em 2026 depois de ser julgado no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Valdemar disse que fará o que Bolsonaro mandar porque "ele é o dono dos votos". O chefe do PL declarou que acredita que o ex-presidente decidirá, depois do julgamento, para quem vai transferir seu capital político. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), é o favorito do Centrão para receber o aval.

"Tem que fazer [a indicação] antes do final do ano", ressaltou. Valdemar fez a ressalva de que algum ministro do STF pode pedir vista, o que atrasaria o julgamento em ao menos 90 dias; contudo, disse crer que o julgamento terminará neste ano.

STF marcou o início do julgamento para 2 de setembro. O ex-presidente será julgado por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por abuso de poder político. A decisão foi tomada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em junho de 2023, e a inelegibilidade independe do julgamento pela trama golpista no STF. O ex-presidente foi condenado por uma reunião com embaixadores realizada em julho de 2022. Nela, ele atacou, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral.

Tarcísio na mira

PL quer filiar Tarcísio para disputar o Planalto. Valdemar afirmou que o governador de SP deve se filiar à sigla caso decida concorrer à Presidência no próximo ano. A declaração fez o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, assumir pela primeira vez, publicamente, a possível candidatura do chefe do Executivo paulista ao Planalto.

Centrão quer integrar chapa do PL para a Presidência. A Federação UP (União Brasil e PP) apoia Tarcísio para disputar a Presidência e costura o nome do presidente do PP, senador Ciro Nogueira, para vice-presidente.

Centrão diz que o país precisa de alguém "equilibrado" e Tarcísio seria o nome adequado. Lideranças do Republicanos, União Brasil, PP e até do PT já dão como certo o nome do governador de São Paulo na disputa.

Tarcísio, no entanto, só deve oficializar a candidatura se tiver o apoio de Bolsonaro.

"No Senado é Bolsonaro que manda"

Presidente do PL o visitará na prisão domiciliar, nesta quinta, para delinear o xadrez político de 2026. Ele disse que tem "muitos problemas nos estados" e citou Sergipe e Pernambuco como exemplos que precisam ser discutidos com o ex-presidente.

Para o Senado, eu tenho problema em alguns estados. Para governador, não. O Senado é ele [Bolsonaro] que manda. Até no suplente. Ele adora mexer nisso.

Valdemar Costa Neto, presidente do PL

Bolsonaro quer lançar filhos e a ex-primeira-dama Michelle (PL) para o Senado. Sem possibilidade de lançar seus familiares à presidência da República por falta de apoio do Centrão, ele está planejando o futuro da família no Senado a partir de 2027.

O ex-presidente busca um estado para lançar Carlos Bolsonaro após resistência de aliados em Santa Catarina. O governador Jorginho de Mello (PL) negou que tenha acordo para lançar o vereador do Rio ao Senado em 2026. Nesse cenário, Carlos poderia disputar por São Paulo —caso seu irmão Eduardo Bolsonaro não retorne dos Estados Unidos—, Roraima ou qualquer estado no Centro-Oeste, segundo Valdemar.

Flávio Bolsonaro deve disputar novamente pelo Rio de Janeiro. Michelle Bolsonaro é cotada para disputar o Senado pelo Distrito Federal.