Topo

Notícias

União Europeia aprova nova injeção da Gilead para prevenção do HIV

26/08/2025 11h02

(Reuters) - A Comissão Europeia concedeu autorização de comercialização para a injeção semestral da Gilead Sciences para prevenir a infecção pelo HIV, informou a empresa nesta terça-feira.

O medicamento, conhecido cientificamente como lenacapavir, será vendido na Europa com o nome comercial de Yeytuo. Ele foi aprovado em junho pelos órgãos reguladores nos EUA, onde é comercializado como Yeztugo.

A aprovação se aplica ao uso nos 27 estados-membros da União Europeia, bem como na Noruega, Islândia e Liechtenstein. Antes que o medicamento possa ser disponibilizado aos pacientes, a Gilead precisará estabelecer os termos de preço e reembolso com os sistemas de saúde de cada país.

Nos Estados Unidos, o preço de tabela da Gilead para o Yeztugo é superior a US$28.000 por ano. Algumas seguradoras norte-americanas estão adiando a cobertura da nova injeção, citando seu alto preço em comparação com os comprimidos genéricos.

Analistas projetam que o medicamento terá vendas de mais de US$4 bilhões por ano até 2029, de acordo com a LSEG.

A Comissão Europeia aprovou o medicamento para a profilaxia pré-exposição (PrEP na sigla em inglês) para reduzir o risco de HIV adquirido sexualmente em adultos e adolescentes com maior risco de contrair o vírus.

O lenacapavir provou ser quase 100% eficaz na prevenção do HIV em testes no ano passado, aumentando a esperança de interromper a transmissão do vírus que infecta 1,3 milhão de pessoas por ano.

A empresa disse que também entrou com pedido de revisão regulatória do lenacapavir semestral para PrEP junto às autoridades da Austrália, Brasil, Canadá, África do Sul e Suíça, e está preparando pedidos na Argentina, México e Peru.

(Reportagem de Deena Beasley)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Plano de trabalho da CPI do INSS é tendencioso', diz deputado do PT

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

Lula diz que EUA revogaram visto de Lewandowski

Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda

Trump renova iniciativa para negociações sobre desnuclearização com Rússia e China

Lula critica suspensão do visto americano de Lewandowski

'De boné azul, Lula faz de Trump uma limonada', diz Beto Vasques

Emirados Árabes Unidos abrem mercado para aves vivas ornamentais do Brasil

Consulado faz alerta a brasileiros após Polícia de Estrangeiros começar a atuar em Portugal

Definidos critérios para priorização de acesso favorável a crédito antitarifaço

Estados Unidos pressionam Líbano a desarmar Hezbollah