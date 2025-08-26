União Europeia aprova nova injeção da Gilead para prevenção do HIV

(Reuters) - A Comissão Europeia concedeu autorização de comercialização para a injeção semestral da Gilead Sciences para prevenir a infecção pelo HIV, informou a empresa nesta terça-feira.

O medicamento, conhecido cientificamente como lenacapavir, será vendido na Europa com o nome comercial de Yeytuo. Ele foi aprovado em junho pelos órgãos reguladores nos EUA, onde é comercializado como Yeztugo.

A aprovação se aplica ao uso nos 27 estados-membros da União Europeia, bem como na Noruega, Islândia e Liechtenstein. Antes que o medicamento possa ser disponibilizado aos pacientes, a Gilead precisará estabelecer os termos de preço e reembolso com os sistemas de saúde de cada país.

Nos Estados Unidos, o preço de tabela da Gilead para o Yeztugo é superior a US$28.000 por ano. Algumas seguradoras norte-americanas estão adiando a cobertura da nova injeção, citando seu alto preço em comparação com os comprimidos genéricos.

Analistas projetam que o medicamento terá vendas de mais de US$4 bilhões por ano até 2029, de acordo com a LSEG.

A Comissão Europeia aprovou o medicamento para a profilaxia pré-exposição (PrEP na sigla em inglês) para reduzir o risco de HIV adquirido sexualmente em adultos e adolescentes com maior risco de contrair o vírus.

O lenacapavir provou ser quase 100% eficaz na prevenção do HIV em testes no ano passado, aumentando a esperança de interromper a transmissão do vírus que infecta 1,3 milhão de pessoas por ano.

A empresa disse que também entrou com pedido de revisão regulatória do lenacapavir semestral para PrEP junto às autoridades da Austrália, Brasil, Canadá, África do Sul e Suíça, e está preparando pedidos na Argentina, México e Peru.

(Reportagem de Deena Beasley)