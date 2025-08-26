Topo

Notícias

Uma em cada quatro pessoas não tem acesso seguro à água potável, diz ONU

26/08/2025 10h43

Uma em cada quatro pessoas no planeta continua sem acesso à água potável. O alerta foi feito nesta terça-feira (26) pelas Nações Unidas em Genebra, em um relatório que denuncia a lentidão dos avanços rumo à universalização desse direito humano fundamental. Mais de 2 bilhões de pessoas vivem em situação de vulnerabilidade hídrica, e mais de 100 milhões ainda dependem diretamente de água de superfície ? retirada de rios, lagoas ou canais ? para suprir suas necessidades básicas.

O estudo foi elaborado em conjunto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que monitoram o programa global de água, saneamento e higiene (WASH, na sigla em inglês).

As duas agências alertam que o atraso na implementação desse programa compromete a saúde de bilhões de pessoas, que ficam mais expostas a doenças de veiculação hídrica, como diarreia, cólera, hepatite e disenteria. Esses riscos impactam também a educação e a produtividade econômica, sobretudo em países de baixa renda.

Meta de 2030 cada vez mais distante

A meta estabelecida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de garantir acesso universal à água potável até 2030, segundo a ONU, está cada vez mais distante. Em vez de se aproximar, o objetivo parece escapar do alcance das políticas globais.

"Água, saneamento e higiene não são privilégios: são direitos humanos fundamentais", declarou Rüdiger Krech, diretor de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da OMS. Ele ressaltou que é urgente acelerar as ações, sobretudo em comunidades marginalizadas, que enfrentam múltiplas formas de exclusão e maior vulnerabilidade.

Leia também"Eu sou um sobrevivente da falta de água potável", diz jovem brasileiro em evento da Unesco em Paris

O relatório classifica os serviços de abastecimento de água em cinco níveis. O mais elevado é o de "gestão segura", que significa acesso à água potável disponível no domicílio, livre de contaminação fecal ou química.

O nível "básico" corresponde a fontes melhoradas que podem ser acessadas em até 30 minutos. O nível "limitado" descreve o acesso a uma fonte adequada, mas que exige longas filas ou deslocamentos. Já o nível "não melhorado" se refere ao uso de poços ou nascentes sem proteção. Na base da escala está a água de superfície, captada diretamente em cursos naturais, sem nenhum tipo de tratamento.

Apesar de avanços pontuais, os dados mostram a persistência de enormes desigualdades. Desde 2015, cerca de 961 milhões de pessoas obtiveram acesso à água potável sob gestão segura, elevando a cobertura global de 68% para 74%.

Entre os que ainda vivem sem esse direito, 106 milhões continuam dependentes de águas superficiais, mas esse número caiu para 61 milhões ao longo de uma década. O total de países que eliminaram completamente o uso de água de superfície para consumo humano passou de 142 em 2015 para 154 em 2024. Ainda assim, apenas 89 países possuem serviços básicos de abastecimento de água, e somente 31 alcançaram cobertura universal em condições seguras.

Nos 28 países em que ao menos uma em cada quatro pessoas permanece sem acesso a serviços básicos, a maioria se concentra na África, o que evidencia a desigualdade geográfica e estrutural do problema.

Higiene básica cresce, mas desigualdade persiste

O saneamento também apresenta avanços desiguais. Desde 2015, 1,2 bilhão de pessoas passaram a ter acesso a serviços geridos de forma segura, elevando a cobertura de 48% para 58%. Esses serviços são definidos como instalações melhoradas, não compartilhadas com outros domicílios, e que garantem tratamento adequado dos dejetos no local ou transporte para tratamento externo. O número de pessoas que ainda praticam a defecação a céu aberto caiu de 429 milhões para 354 milhões, o que corresponde a 4% da população mundial.

Outro indicador importante é a higiene. No mesmo período, 1,6 bilhão de pessoas obtiveram acesso a condições básicas para lavar as mãos com água e sabão. Hoje, 80% da população mundial dispõe desse recurso, contra 66% há dez anos. Esse avanço, porém, esconde desigualdades regionais profundas, que deixam milhões em risco sanitário.

Leia tambémONU: Acesso desigual à água, acentuado por mudanças do clima, ameaça a paz no mundo

Para o Unicef, a questão da infância é central nesse debate. "Quando crianças não têm acesso à água potável, saneamento e higiene, sua saúde, sua educação e seu futuro ficam prejudicados", afirmou Cecilia Scharp, diretora do programa WASH da agência.

Segundo ela, as desigualdades são particularmente duras para meninas, que muitas vezes carregam a responsabilidade de buscar água para suas famílias e enfrentam dificuldades adicionais durante a menstruação. "No ritmo atual, a promessa de garantir água potável e saneamento para cada criança está cada vez mais distante", concluiu.

A crise da água como desafio global

O panorama geral apresentado pela ONU revela, portanto, uma contradição: o mundo conseguiu ampliar em números absolutos o acesso a serviços de água e saneamento, mas os progressos se concentram em determinadas regiões e avançam em ritmo insuficiente. A exclusão permanece como regra em muitos países, sobretudo no continente africano e em áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica.

A crise global da água se tornou uma das fronteiras mais desafiadoras da agenda internacional de desenvolvimento sustentável e de direitos humanos.

A desigualdade no acesso não é apenas um problema técnico ou de infraestrutura: é também reflexo de falhas de governança, falta de investimentos adequados e impactos crescentes da crise climática.

Mudanças nos padrões de chuva, secas prolongadas e o derretimento de geleiras vêm alterando a disponibilidade de recursos hídricos, aumentando o estresse sobre sistemas de abastecimento já frágeis.

Se o atual ritmo de implementação se mantiver, o objetivo de acesso universal até 2030 permanecerá fora de alcance, comprometendo não só a saúde de bilhões de pessoas, mas também a educação, a produtividade e a estabilidade de comunidades inteiras.

O relatório das Nações Unidas deixa claro que a água potável, o saneamento e a higiene continuam a ser não apenas necessidades básicas, mas condições indispensáveis para o desenvolvimento humano e para a dignidade de cada pessoa.

(Com AFP)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Trump renova iniciativa para negociações sobre desnuclearização com Rússia e China

Lula critica suspensão do visto americano de Lewandowski

'De boné azul, Lula faz de Trump uma limonada', diz Beto Vasques

Emirados Árabes Unidos abrem mercado para aves vivas ornamentais do Brasil

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

Consulado faz alerta a brasileiros após Polícia de Estrangeiros começar a atuar em Portugal

Definidos critérios para priorização de acesso favorável a crédito antitarifaço

Estados Unidos pressionam Líbano a desarmar Hezbollah

Vinte e cinco países suspendem envios de pacotes por via postal aos EUA devido às tarifas

Estudo mostra como respeitar horário das refeições pode melhorar funções cognitivas

Lula: governo dos EUA tem agido como imperador, Trump continua fazendo ameaças ao mundo inteiro