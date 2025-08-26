UE: incêndios florestais já queimaram mais de 1 milhão de hectares

Incêndios florestais queimaram mais de 1 milhão de hectares de terras na União Europeia (UE) este ano até agora, o maior número desde que os registros oficiais começaram em 2006.

Segundo dados da UE, um total de 1,028 mil hectares foi devastado por incêndios até esta terça-feira (26) - área maior do que o Chipre e do que o total registrado em qualquer ano, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) da União Europeia.

O recorde anterior foi em 2017, quando a área queimada por incêndios florestais foi de cerca de 998 mil hectares.

Espanha e Portugal foram os mais atingidos e, juntos, responderam por cerca de dois terços da área queimada na UE. Os dados do EFFIS mostram aumento acentuado nos incêndios florestais entre 5 e 19 de agosto, período que coincidiu com uma onda de calor de 16 dias na Península Ibérica.

A onda de calor terminou na semana passada, depois de alimentar incêndios que mataram pelo menos oito pessoas nos dois países e forçaram o fechamento de estradas e serviços ferroviários.

No entanto, dez incêndios florestais ainda estão ativos na região de Castela e Leão, na Espanha, onde cerca de 700 pessoas foram retiradas, enquanto as chamas continuam nas regiões norte da Galícia e Astúrias.

Em Portugal, as temperaturas mais baixas trouxeram algum alívio, e um incêndio em Piódão foi extinto nessa segunda-feira, após 12 dias. Com mais de 60 mil hectares queimados, Piódão é o maior incêndio florestal já registrado no país.

A mudança climática está tornando os incêndios florestais, as ondas de calor e as secas mais frequentes e severas, embora as medidas de prevenção, como limpeza da vegetação seca, tenham desempenhado papel importante no controle dos incêndios.

Até o momento, os incêndios florestais na UE emitiram 38 milhões de toneladas de dióxido de carbono este ano, segundo o EFFIS. Isso é mais do que no mesmo período de qualquer ano registrado, colocando 2025 no caminho para quebrar o recorde anual de 41 milhões de toneladas.

(Reportagem adicional de Andrey Khalip e Inti Landauro)

