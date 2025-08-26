Topo

Ucrânia suaviza lei marcial e homens de entre 18 e 22 anos poderão sair do país

26/08/2025

As autoridades ucranianas anunciaram, nesta terça-feira (26), que os homens entre 18 e 22 anos poderão sair do país para o exterior, uma flexibilização da lei marcial em vigor devido à invasão russa.

Até agora, desde o início da guerra em fevereiro de 2022, os homens de 18 a 60 anos estavam proibidos de deixar a Ucrânia, salvo exceções.

Milhares deles tentam sair ilegalmente a cada ano, às vezes arriscando suas vidas.

"Os homens entre 18 e 22 anos poderão cruzar a fronteira sem restrições durante a lei marcial", anunciou no Telegram a primeira-ministra, Yulia Sviridenko.

Segundo ela, essa decisão se aplica a "todos os cidadãos das idades mencionadas", inclusive aqueles "que atualmente estão no exterior" e podem retornar à Ucrânia e sair de novo livremente.

"Queremos que os ucranianos mantenham, na medida do possível, seus laços com a Ucrânia", acrescentou Sviridenko.

Mais de 5,6 milhões de ucranianos se refugiaram no exterior, a grande maioria na Europa, segundo dados da ONU.

