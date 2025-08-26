Topo

Ucrânia reconhece que tropas russas penetraram na região de Dnipropetrovsk

26/08/2025 13h11

A Ucrânia reconheceu pela primeira vez nesta terça-feira (26) que as tropas russas penetraram na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), onde Moscou reivindica avanços desde julho.

"Sim, entraram" nesse território, onde "os combates continuam atualmente", declarou à AFP Viktor Tregubov, porta-voz do Exército ucraniano para esta área.

Até agora, a Ucrânia negava qualquer avanço russo nessa região.

O Exército russo, que ocupa cerca de 20% do território ucraniano no leste e sul do país, acelerou seus avanços territoriais nos últimos meses diante das forças ucranianas menos numerosas e menos equipadas.

O grupo Dnipro do Exército ucraniano, responsável por essa zona, assegurou nesta terça-feira que "parou o avanço dos invasores russos" pouco depois de sua entrada na região de Dnipropetrovsk vinda de Donetsk, mais a leste.

As tropas ucranianas "continuam controlando a cidade de Zaporizka", cuja tomada foi reivindicada na segunda-feira pela Rússia, afirmou o grupo.

Foram registradas "operações de combate ativas perto da cidade de Novofedorivka", reivindicada pelo Exército russo em 20 de agosto.

O muito seguido site de cartografia militar DeepState, próximo ao Exército ucraniano, registrou nesta terça-feira a ocupação dessas localidades.

Os avanços russos ocorrem enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deseja pôr fim a esta guerra o mais rapidamente possível, anunciou que está preparando um encontro entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky.

Mas a Rússia descartou qualquer encontro imediato entre os dois líderes.

O Kremlin exige que a Ucrânia se retire de alguns territórios que controla parcialmente, especialmente a região de Donetsk, como condição prévia para o cessar das hostilidades, o que a Ucrânia rejeita.

Dnipropetrovsk não faz parte das cinco regiões ucranianas (Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia e Crimeia) que a Rússia reivindica como já anexadas.

da-ant/pop/eg/mb/dd/aa

© Agence France-Presse

