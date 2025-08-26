Josias: 'É Interessante uma mulher, uma senhora negra, confrontar Trump'

Josias de Souza, colunista do UOL, destacou durante o UOL News, do Canal UOL, o fato de uma mulher negra peitar o presidente Donald Trump, em um cenário de confronto entre o governo dos EUA e o Fed, o Banco Central do país norte-americano. "É curioso, é muito interessante até pela natureza autocrática da presidência do Trump", disse Josias.

A tensão aumentou após Trump ordenar a demissão de Lisa Cook por suposta fraude hipotecária. A resistência de Cook, que se recusa a deixar o cargo, pode desencadear uma batalha judicial e testa os limites do sistema constitucional dos EUA.

O Trump, sabemos todos, não é a pessoa mais ética do mundo, é um multiprocessado, condenado, mas encontrou esse calcanhar de vidro da Lisa Cook. Agora vai se abrir, no mínimo, uma pendência judicial. É muito curioso que uma mulher negra se apresente como uma pessoa capaz de confrontar o Trump.

Josias de Souza

Ela está dizendo, eu não vou sair, não vou renunciar. Então, insinua que vai levar essa permanência no cargo às últimas consequências. [...] de repente surgiu uma mulher, uma senhora negra que está dizendo, eu não aceito e vou resistir. É curioso, é muito interessante até pela natureza autocrática da presidência do Trump.

Josias

Para Josias, a postura de Trump intensifica a instabilidade no Fed e afeta decisões de juros. "A mensagem é muito ruim, porque é uma mensagem, como tudo que parte do Trump, desestabilizadora. Ele escolheu, não é de hoje, o Presidente do Federal Reserve como seu bode expiatório, porque ele sabe que a sua política tarifária tem reflexos internos, reflexos domésticos no comportamento da inflação. A inflação já está ascendente, já era ascendente nos Estados Unidos, tornou-se ainda mais ascendente. Isso retardou a política de juros, o Jerome Powell [presidente do FED], nas suas declarações públicas, já disse que não fosse por essa política errática do ponto de vista tarifário do Trump, o Banco Central já estaria reduzindo a taxa de juros."

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.