Topo

Notícias

Trump renova iniciativa para negociações sobre desnuclearização com Rússia e China

26/08/2025 11h41

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que quer iniciar conversações sobre desnuclearização com a Rússia e a China, revisitando uma questão que ele já havia levantado anteriormente, no momento em que também está tentando reiniciar a diplomacia paralisada com a Coreia do Norte.

"Uma das coisas que estamos tentando fazer com a Rússia e com a China é a desnuclearização, e isso é muito importante", disse Trump aos repórteres antes de sua reunião na segunda-feira com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, na Casa Branca.

"Acho que a desnuclearização é um objetivo muito importante, mas a Rússia está disposta a fazê-lo, e acho que a China também estará disposta a fazê-lo. Não podemos deixar que as armas nucleares proliferem. Temos que acabar com as armas nucleares. O poder é muito grande", declarou Trump.

Em um evento separado na Casa Branca, mais cedo na segunda-feira, Trump disse que havia levantado a questão com o presidente russo, Vladimir Putin. Ele não compartilhou detalhes específicos sobre quando a conversa ocorreu.

"Estamos falando sobre a limitação das armas nucleares. Vamos envolver a China nisso", afirmou Trump.

"A China está muito atrasada, mas vai nos alcançar em cinco anos. Gostaríamos de desnuclearizar. É poder demais, e também falamos sobre isso", acrescentou Trump.

Os comentários do presidente dos EUA surgem no momento em que ele expressou seu desejo de se reunir com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, este ano.

Kim tem ignorado os repetidos apelos de Trump desde que o presidente republicano assumiu o cargo em janeiro para retomar a diplomacia direta que Trump buscou durante seu mandato de 2017-2021, que não produziu nenhum acordo para interromper o programa nuclear da Coreia do Norte.

Trump expôs pela primeira vez sua intenção de buscar esforços de controle de armas nucleares em fevereiro, dizendo que queria iniciar discussões com Putin e com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre a imposição de limites aos seus arsenais.

Falando aos repórteres no Salão Oval na época, Trump disse que a desnuclearização seria uma meta de seu segundo mandato e que ele esperava começar em um "futuro não muito distante".

O foco renovado no controle de armas nucleares ocorre em meio à aproximação do fim do Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou Novo Star, previsto para 5 de fevereiro de 2026. O tratado, assinado em 2010, é o último acordo de armas nucleares remanescente entre os EUA e a Rússia e limita o número de ogivas estratégicas e sistemas de entrega que cada lado pode implantar.

A Rússia alertou no início deste ano que as perspectivas de renovação do tratado pareciam escassas. Sob o comando do antecessor de Trump, o então presidente norte-americano Joe Biden, os EUA pressionaram a China a se envolver em negociações formais sobre armas nucleares, mas fizeram pouco progresso.

(Reportagem de Steve Holland, Nandita Bose e Susan Heavey)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Confiança do consumidor nos EUA cai menos que o previsto em agosto

'Plano de trabalho da CPI do INSS é tendencioso', diz deputado do PT

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

Lula diz que EUA revogaram visto de Lewandowski

Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda

Trump renova iniciativa para negociações sobre desnuclearização com Rússia e China

Lula critica suspensão do visto americano de Lewandowski

'De boné azul, Lula faz de Trump uma limonada', diz Beto Vasques

Emirados Árabes Unidos abrem mercado para aves vivas ornamentais do Brasil

Consulado faz alerta a brasileiros após Polícia de Estrangeiros começar a atuar em Portugal

Definidos critérios para priorização de acesso favorável a crédito antitarifaço