Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira

26/08/2025 20h49

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, organizará uma "grande reunião" na quarta-feira (27) sobre planos para Gaza após a guerra, anunciou seu enviado especial Steve Witkoff.

"Temos uma grande reunião na Casa Branca amanhã, presidida pelo presidente, e trata-se de um plano muito completo que estamos elaborando para o dia seguinte", disse Witkoff em entrevista nesta terça-feira (26) à Fox News, sem oferecer mais detalhes.

Ele havia sido questionado se existe "um plano para o dia seguinte em Gaza", em referência ao fim da guerra de Israel no território palestino, iniciada em outubro de 2023.

Trump surpreendeu o mundo no início deste ano quando sugeriu que os Estados Unidos deveriam tomar o controle da Faixa de Gaza, desalojar seus dois milhões de habitantes e construir edifícios à beira-mar.

O mandatário republicano indicou que os Estados Unidos retirariam os escombros e as bombas não detonadas e transformariam Gaza na "Riviera do Oriente Médio".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou a proposta, que foi duramente criticada por muitos países europeus e árabes.

Witkoff não detalhou o plano que promoveu nesta terça-feira, mas afirmou acreditar que as pessoas "veriam o quão robusto ele é e quão bem-intencionado é".

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, que causou a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em cifras oficiais.

A ofensiva de represália de Israel deixou ao menos 62.819 mortos, a maioria civis, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, que as Nações Unidas consideram confiáveis.

