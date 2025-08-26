Topo

Trump liderará "grande" reunião na Casa Branca sobre Gaza na quarta-feira, diz Witkoff

26/08/2025 20h42

WASHINGTON (Reuters) - O enviado dos EUA Steve Witkoff disse nesta terça-feira que o presidente norte-americano, Donald Trump, presidirá "uma grande reunião" sobre Gaza na Casa Branca na quarta-feira.

Perguntado se há um plano para Gaza para o dia seguinte, Witkoff disse a Bret Baier, da Fox News: "Sim, temos uma grande reunião na Casa Branca amanhã, presidida pelo presidente, e é um plano muito abrangente que estamos elaborando para o dia seguinte".

(Reportagem de Jasper Ward)

