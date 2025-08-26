Trump leva luta contra o Fed a nível sem precedentes com tentativa de demitir diretora

Por Michael S. Derby e Howard Schneider

NOVA YORK/WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, levou sua disputa com o Federal Reserve a um extremo sem precedentes com seu esforço para demitir a diretora Lisa Cook, dando início ao que pode ser uma batalha legal prolongada que pode redefinir normas consolidadas sobre a independência do banco central e o envolvimento de um presidente na política monetária.

Há muito temido como uma medida que levaria os mercados financeiros globais à desordem, o anúncio feito por Trump na segunda-feira, de que removeria Cook imediatamente devido a questões levantadas sobre hipotecas que ela contratou antes de entrar para o Fed, foi recebido de forma comedida nesta terça-feira.

Os mercados acionários dos EUA abriram com pequena queda e os rendimentos dos títulos refletiam expectativas um pouco mais altas de um corte nas taxas do Fed no curto prazo e também um pouco menos de confiança nas credenciais de combate à inflação do Fed. Mas os movimentos dos ativos até o momento mostraram pouca indicação de pânico total.

Trump disse em uma carta a Cook, a primeira mulher afro-americana a fazer parte do corpo diretivo do Federal Reserve, ter "motivos suficientes para removê-la de seu cargo" porque, em 2021, ela havia indicado em dois documentos de empréstimos hipotecários separados para propriedades em Michigan e na Geórgia que ambas eram a residência principal onde ela pretendia morar.

Cook respondeu várias horas depois em uma declaração enviada por e-mail aos repórteres por meio do escritório de advocacia de Abbe Lowell, dizendo de que Trump "não tem autoridade" para removê-la do cargo para o qual foi nomeada pelo ex-presidente dos EUA Joe Biden em 2022. "Continuarei a desempenhar minhas funções para ajudar a economia americana"

Lowell disse que as "exigências de Trump carecem de qualquer processo adequado, base ou autoridade legal. Tomaremos todas as medidas necessárias para impedir essa tentativa de ação ilegal".

PERGUNTAS SOBRE HIPOTECAS

As dúvidas sobre as hipotecas de Cook foram levantadas pela primeira vez na semana passada pelo diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação, William Pulte, que encaminhou o assunto à Procuradora Geral Pamela Bondi para investigação.

Embora os mandatos dos diretores do Fed sejam estruturados de forma a durar mais do que o mandato de um determinado presidente, com o mandato de Cook indo até 2038, a Lei do Federal Reserve permite a remoção de um diretor em exercício "por justa causa".

Isso nunca foi testado pelos presidentes que, principalmente desde a década de 1970, adotaram uma abordagem não interativa em relação aos assuntos do Fed como forma de assegurar a confiança na política monetária dos EUA.

Acadêmicos e historiadores da área jurídica disseram que o emaranhado de questões que poderia ser levantado em uma contestação legal abrangeria questões relacionadas ao poder executivo, à natureza quase privada e à história exclusiva do Fed, bem como se qualquer coisa que Cook tenha feito seria motivo para remoção.

Peter Conti-Brown, um estudioso da história do Fed na Universidade da Pensilvânia, observou que as transações hipotecárias precederam sua nomeação para o Fed e foram registradas publicamente quando ela foi avaliada e confirmada pelo Senado.

"Essas autoridades foram avaliadas pelo nosso presidente e pelo nosso Senado. Isso significa que todas as coisas que eles fizeram durante o período em que eram cidadãos privados já haviam sido examinadas", disse Conti-Brown.

"Portanto, a ideia de que você pode voltar atrás, atrasar o relógio e dizer que todas essas coisas que aconteceram antes agora constituem ofensas passíveis de demissão de seu cargo oficial é, para mim, incongruente com todo o conceito de remoção 'por justa causa'", disse Conti-Brown.

Na carta, Trump acusou Cook de ter "conduta enganosa e criminosa em uma questão financeira" e disse que não confiava em sua "integridade".

"No mínimo, a conduta em questão demonstra o tipo de negligência em transações financeiras que põe em questão sua competência e confiabilidade como reguladora financeira", disse ele, reivindicando autoridade para demitir Cook com base no Artigo 2 da Constituição dos EUA e a Lei do Federal Reserve de 1913.

CAMINHO A PERCORRER

Não está claro como a questão poderá se desenrolar daqui para frente, com Trump dizendo que a demissão foi "efetivada imediatamente" e o Fed prestes a realizar uma reunião de política monetária nos dias 16 e 17 de setembro.

Como reação à decisão de Trump, a curva de rendimentos dos Treasuries se acentuou, conforme os rendimentos dos títulos de 2 anos -- sensíveis às expectativas para os juros de curto prazo -- caíram rapidamente, enquanto os rendimentos dos títulos de 10 anos com prazos mais longos -- sensíveis aos riscos inflacionários -- subiram.

A reação reflete as expectativas de que a taxa de juros do Fed pode cair, mas às custas de seu compromisso de conter a inflação.

Os índices acionários dos EUA abriram em ligeira queda, e o dólar se enfraquecia.

CAMPANHA DE PRESSÃO

Trump tem repetidamente repreendido Powell por não reduzir as taxas de juros, embora tenha suspendido as ameaças de demiti-lo de um mandato que termina em pouco menos de nove meses.

A saída de Cook permitiria que Trump escolhesse seu quarto nome para o conselho de sete membros do Fed, incluindo dois titulares e a nomeação pendente do chefe do Conselho de Assessores Econômicos, Stephen Miran, para uma vaga atualmente em aberto.

Cook fez as hipotecas em questão em 2021, quando era uma acadêmica. Um formulário oficial de divulgação financeira para 2024 lista três hipotecas detidas por Cook, sendo duas listadas como residências pessoais. Os empréstimos para residências principais podem ter taxas mais baixas do que as hipotecas sobre propriedades de investimento, que são consideradas mais arriscadas pelos bancos.

As reclamações contra Cook coincidem com um amplo esforço do governo Trump contra os programas de diversidade, equidade e inclusão no governo dos EUA, um processo que levou à saída de algumas mulheres e minorias proeminentes.

O governo Trump também tem como alvo outros oponentes políticos, incluindo o senador americano Adam Schiff, com acusações semelhantes de fraude hipotecária.

(Reportagem adicional de Kanishka Singh)