A tentativa do presidente americano, Donald Trump, de demitir uma diretora do Fed (Federal Reserve, banco central americano), antes do fim do mandato fixo que lhe é garantido, tem implicações óbvias sobre a economia dos Estados Unidos e do resto do mundo.

Interferências de governos em bancos centrais lançam incertezas imediatas sobre a condução da política de juros — um dos elementos fundamentais da política econômica de um país.

Quando há dúvidas sobre o caráter essencialmente técnico das decisões do colegiado que determina a taxa básica de juros de uma economia, os mercados financeiros reagem de modo negativo, produzindo oscilações indesejáveis nos pregões, que podem resultar em prejuízos para a atividade econômica e o emprego.

A primeira "vítima" dessas interferências é a cotação do dólar pelo mundo. O enfraquecimento forçado da moeda de reserva global tende a produzir instabilidades e realocações nos mercados de ativos financeiros, atingindo também a economia real, como reflexo de oscilações, até positivas conforme as circunstâncias de momento em cada país, mas sem base estrutural.

No Brasil, por exemplo, o mercado cambial tem registrado valorização do real ante o dólar, menos pelas condições estruturais da economia brasileira, e mais pela perda de valor da moeda americana mundo afora. Se, num primeiro momento, isso contribui para conter pressões inflacionárias, uma valorização excessiva da moeda local, mais a médio e longo prazo, acaba resultando em dificuldades para a atividade e o mercado de trabalho.

É por isso que a legislação, na maior parte dos países, evoluiu ao longo do tempo na direção de assegurar a independência dos diretores de bancos centrais que decidem sobre juros em relação ao governo de turno. O Fed é independente, assim é independente o Banco Central do Brasil, e é por isso que os mandatos dos diretores de bancos centrais são fixos e não coincidentes com os dos chefes de governo de turno.

Pelas regras legais vigentes em grande parte dos países, inclusive nos Estados Unidos, o Executivo não pode demitir um diretor de banco central sem causas muito claras, todas definidas em lei, e ainda assim sem a aprovação do Legislativo.

Contra todas essas normas, Trump ordenou ontem a demissão da economista Lisa Cook, primeira diretora negra do Fed, com mandato até 2038. Antes desse ato, ele já tinha ameaçado demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, cujo mandato na presidência do banco central americano vai até maio de 2026.

Como o presidente Lula, no início de seu terceiro mandato presidencial, em que conviveu às turras com o então presidente do BC, Roberto Campos Neto, Trump quer obrigar o Fed a baixar na marra os juros de reverência na economia americana.

Contido pelas normas de independência do BC brasileiro, Lula ficou apenas nas queixas e acusações a Campo Neto, indicado à presidência do BC em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Trump, porém, avançou na tentativa de interferir no arcabouço legal que garante a independência do Fed.

A causa alegada por Trump para demitir Cook, que tem votado nas decisões sobre juros contra os desejos do presidente americano, remonta a supostas ilegalidades cometidas pela economista na compra financiada de imóveis antes de assumir a cadeira que ocupa no Fed, indicada pelo ex-presidente Joe Biden, em 2022.

Nos Estados Unidos, os financiamentos diferenciam, com mais benefícios, a compra de imóveis para residência principal -- ou seja, destinado à moradia da família do comprador. Cook teria obtido financiamentos de dois imóveis com a informação de que ambos eram "principais".



A economista nega a acusação e, novidade, declarou que não deixará o cargo, recorrendo à Justiça contra a decisão de Trump. É de se imaginar o tumulto e as incertezas que a permanência de Cook entre os que decidem a marcha da política monetária americana sob a sombra de uma demissão em disputa nos tribunais.

No mercado financeiro, já se avalia as consequências dessa disputa — e do que moveu Trump a promovê-la — como o risco de um possível início do fim da independência do Fed.

O Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman, um ativo militante anti-Trump em seu canal na rede social Substack, considera que as alegações para demitir Cook — possíveis fraudes anteriores ao mandato exercido por ela —, têm muito menos a ver com alguma cruzada anticorrupção do que a determinação de tirar do caminho quem se coloca contra os desejos e vontades de Trump.

"O objetivo é substituir servidores independentes do Fed por lacaios", escreveu Krugman. "A ideia não é só se livrar de Cook, mas também intimidar os outros diretores". A disputa judicial entre Trump e Cook, segundo Krugman, permitirá saber até que ponto os Estados Unidos ainda são "uma nação de leis".

Trump mostra obsessão pela redução dos juros de referência nos Estados Unidos. Juros mais altos inibem a atividade econômica e, portanto, são um pedra no caminho do movimento MAGA (fazer a América grande de novo), que ele lançou e lidera, e do qual os tarifaços contra importações de outros países formam na linha de frente.

Na visão de Trump, relançar a economia americana, estancando a decadência que ela apresenta ante outras economias, principalmente a chinesa, requer um dólar mais fraco, que estimule exportações e, antes de tudo, incentive substituição de importações, elevando o custo das compras de produtos do exterior.



Ao mesmo tempo, porém, Trump luta contra a redução da hegemonia do dólar como moeda de reserva global, uma tendência ainda incipiente, mas real, de novo encabeçada pela China. É uma contradição praticamente sem solução.