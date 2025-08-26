Trump diz que EUA buscarão pena de morte em casos de homicídio em Washington

Por Trevor Hunnicutt e Andrew Goudsward

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos vai começar a buscar pena de morte em casos de homicídio em Washington, afirmou o presidente norte-americano, Donald Trump, nesta terça-feira.

"Se alguém matar alguém na capital, Washington, vamos pedir pena de morte, e essa é uma prevenção muito forte", disse Trump em uma reunião de gabinete na Casa Branca. "Não sei se estamos prontos para isso neste país, mas temos essa possibilidade. É isso -- não temos escolha."

A medida ampliaria ainda mais os esforços do republicano para se posicionar como um defensor da lei e da ordem e para exercer influência sobre a capital do país, cujos residentes são em sua maioria democratas.

Trump declarou estado de emergência, enviou centenas de tropas da Guarda Nacional e agentes federais para a capital do país para apoiar a polícia local que está lidando com o que ele disse ser um nível inaceitável de crimes violentos nas ruas.

As autoridades municipais rejeitaram a alegação de que o crime violento está desenfreado, citando estatísticas federais e municipais que mostram uma diminuição significativa desde o pico em 2023.

Trump também ameaçou expandir esse esforço a outras cidades, incluindo Chicago.

Washington é um enclave federal único, estabelecido pela Constituição dos EUA e sob a jurisdição do Congresso, não pertencendo a nenhum Estado.

Em 1973, o Congresso aprovou o District of Columbia Home Rule Act, permitindo que os residentes elegessem um prefeito e membros do conselho. Trump ameaçou assumir a administração da cidade para lidar com a criminalidade.

Washington proibiu a pena de morte para crimes locais, mas ela ainda é permitida a determinados crimes sob a lei federal.

A Procuradoria dos EUA em Washington é responsável por processar crimes locais e federais na capital dso EUA, e o governo Trump, recentemente, incentivou os promotores a apresentar acusações federais contra os presos como parte de sua repressão ao crime em Washington.

Em fevereiro, a procuradora-geral Pam Bondi suspendeu uma pausa na maioria das execuções federais implementada na era Biden e o Departamento de Justiça, sob Trump, anunciou que buscará a pena de morte no caso de Luigi Mangione, acusado de matar Brian Thompson, executivo da UnitedHealth, no ano passado.

Buscar a pena de morte para homicídios em Washington provavelmente aumentaria drasticamente o número de réus no corredor da morte na esfera federal. Esses casos costumam levar muitos anos para tramitar no sistema judicial, devido à quantidade de recursos disponíveis para os réus.