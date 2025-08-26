Topo

Notícias

Trump diz que acataria decisão de tribunais em caso de demissão de diretora do Fed

São Paulo

26/08/2025 17h45

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, demitida por ele na noite da segunda-feira. Questionado sobre uma declaração em que os advogados de Cook afirmavam que contestariam a decisão judicialmente, o republicano afirmou que "acataria a decisão dos tribunais".

Ele também voltou a pedir taxas de juros mais baixas ao banco central dos Estados Unidos.

Durante reunião de gabinete na Casa Branca, o republicano voltou a pontuar que quer um fim para a guerra entre Rússia e Ucrânia, e que pode aplicar "sanções econômicas, sim, econômicas, contra a Rússia caso não cheguemos a um cessar-fogo".

Trump também disse que tem coisas "muito séries em mente se for preciso" para usar contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sem detalhar. "Sanções ou tarifas bem fortes são algumas maneiras que temos para acabar com a guerra na Ucrânia. Uma guerra econômica seria ruim para a Rússia", acrescentou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Nasce no México exemplar da menor tartaruga do mundo, em risco de extinção

Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por 'risco de fuga'

Zelenskiy diz que Turquia, países do Golfo ou nações europeias poderiam sediar conversas com Putin

Caso Marielle: Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar de ex-PM

Ministro Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por "risco de fuga"

Moraes dá 5 dias para PGR decidir sobre denúncia contra Bolsonaro e Eduardo

Como suspeito de ameaçar Felca tentou forjar mandado de prisão contra o influenciador

Taylor Swift anuncia que se casará com Travis Kelce

Venezuela mobiliza Marinha diante do deslocamento militar dos EUA no Caribe

Alcolumbre defende emendas após abertura de inquérito na PF: 'Parar de criminalizar'

Empresário que confessou matar gari em BH escreve carta na prisão: 'acidente com a vítima'