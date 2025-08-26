Topo

Trump diz estar preparado para uma uma disputa judicial contra diretora do Fed

São Paulo

26/08/2025 16h28

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 26, em comentários após a reunião de gabinete com a administração do seu governo, que está preparado para uma disputa judicial contra a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, que ele demitiu na noite da segunda-feira, 25. "Precisamos de pessoas que sejam 100% honestas no Fed", disse, ao acrescentar que possui "ótimas pessoas" para substituir Cook e que terá maioria de dirigentes no BC dos EUA "em breve".

Até o momento, Trump tem dois indicados dentre os integrantes do Fed: a vice-presidente de Supervisão, Michelle Bowman, e o diretor Christopher Waller. O indicado ao cargo de diretor do Fed, em substituição à Adriana Kugler, e presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês), Stephen Miran, ainda precisa ser aprovado pelo Senado.

"Podemos transferir Miran para outro cargo de longo prazo no Fed", ponderou o presidente dos EUA.

Se aprovado, Miran permanecerá no cargo até 31 de janeiro de 2026, já que é um mandato-tampão. Na ocasião, Trump voltou a criticar o atual presidente do Fed, Jerome Powell, e alegou que o chefe do BC está custando "muito dinheiro". "Felizmente, Powell sairá da presidência do Fed em pouco tempo", acrescentou.

Em relação à China, o presidente norte-americano avaliou que os EUA estão lidando "muito bem" com a potência asiática. "Estou me dando muito bem com Xi Jinping. A China nos respeita novamente", afirmou.

