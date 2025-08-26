Trump ainda está avaliando sanções econômicas "muito sérias" contra Rússia

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que está preparado para impor sanções econômicas contra a Rússia se seu presidente, Vladimir Putin, não concordar com um cessar-fogo na guerra na Ucrânia.

"É muito, muito sério o que eu tenho em mente, se eu tiver que fazer isso, mas eu quero ver isso acabar", disse Trump a um repórter que perguntou se Putin enfrentaria consequências.

"Temos sanções econômicas. Estou falando de sanções econômicas porque não vamos entrar em uma guerra mundial."

O presidente norte-americano reteve sanções há muito ameaçadas contra Putin em seu mais recente esforço para acabar com a guerra de mais de três anos que até agora desafiou seus esforços de mediação.

Trump está buscando conversas individuais entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e Putin. Embora Zelenskiy tenha concordado em princípio com essas conversas, Putin não concordou. O Kremlin sugeriu que essa reunião não está sendo planejada no momento.

"Não será uma guerra mundial, mas será uma guerra econômica", disse Trump em uma reunião do Gabinete da Casa Branca. "Uma guerra econômica será ruim, e será ruim para a Rússia, e eu não quero isso."

Ele acrescentou: "Zelenskiy também não é exatamente inocente".

Apesar do lento progresso diplomático, autoridades norte-americanas e europeias vêm discutindo possíveis garantias de segurança que Washington poderia oferecer a Kiev depois que um acordo hipotético fosse alcançado, incluindo potencialmente o apoio aéreo ou o compartilhamento de inteligência.

Há muito tempo, Trump sugere o uso de ferramentas econômicas como alavanca contra nações em guerra.

Trump sugeriu na terça-feira que estava aberto a "usar um sistema tarifário muito forte que seja muito caro para a Rússia ou a Ucrânia".

(Reportagem de Trevor Hunnicutt)