Topo

Notícias

Trump ainda está avaliando sanções econômicas "muito sérias" contra Rússia

26/08/2025 20h06

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que está preparado para impor sanções econômicas contra a Rússia se seu presidente, Vladimir Putin, não concordar com um cessar-fogo na guerra na Ucrânia.

"É muito, muito sério o que eu tenho em mente, se eu tiver que fazer isso, mas eu quero ver isso acabar", disse Trump a um repórter que perguntou se Putin enfrentaria consequências.

"Temos sanções econômicas. Estou falando de sanções econômicas porque não vamos entrar em uma guerra mundial."

O presidente norte-americano reteve sanções há muito ameaçadas contra Putin em seu mais recente esforço para acabar com a guerra de mais de três anos que até agora desafiou seus esforços de mediação.

Trump está buscando conversas individuais entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e Putin. Embora Zelenskiy tenha concordado em princípio com essas conversas, Putin não concordou. O Kremlin sugeriu que essa reunião não está sendo planejada no momento.

"Não será uma guerra mundial, mas será uma guerra econômica", disse Trump em uma reunião do Gabinete da Casa Branca. "Uma guerra econômica será ruim, e será ruim para a Rússia, e eu não quero isso."

Ele acrescentou: "Zelenskiy também não é exatamente inocente".

Apesar do lento progresso diplomático, autoridades norte-americanas e europeias vêm discutindo possíveis garantias de segurança que Washington poderia oferecer a Kiev depois que um acordo hipotético fosse alcançado, incluindo potencialmente o apoio aéreo ou o compartilhamento de inteligência.

Há muito tempo, Trump sugere o uso de ferramentas econômicas como alavanca contra nações em guerra.

Trump sugeriu na terça-feira que estava aberto a "usar um sistema tarifário muito forte que seja muito caro para a Rússia ou a Ucrânia".

(Reportagem de Trevor Hunnicutt)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Quina tem prêmio acumulado de R$ 13,7 milhões; veja números sorteados

Trump ainda está avaliando sanções econômicas "muito sérias" contra Rússia

Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira (enviado dos EUA)

96% dos brasileiros aprovam exame para médicos obterem CRM, diz pesquisa

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 33,7 milhões; confira dezenas

Trump liderará uma "grande reunião" sobre Gaza na quarta-feira (enviado dos EUA)

Kotscho: 'Bolsonarismo abandona apoiadores como Zambelli na estrada'

Fed responde Trump e diz que diretora só pode ser demitida por justa causa

PF cita 'caso Lalau' e sugere colocar agentes dentro da casa de Bolsonaro

Stuttgart, atual campeão da Copa da Alemanha, supera 1ª rodada nos pênaltis

Justiça restitui pacto de não comercializar soja de áreas desmatadas na Amazônia