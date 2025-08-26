Topo

Tóquio bate recorde de 10 dias seguidos com temperaturas acima dos 35°C

26/08/2025 23h26

Tóquio bateu nesta quarta-feira (27) um recorde de 10 dias consecutivos com temperaturas acima dos 35°C, anunciou a Agência Meteorológica do Japão, em um contexto de ondas de calor sufocantes no mundo causadas pelas mudanças climáticas.

"É a primeira vez desde o início dos registros", em 1875, que se observa uma sequência desse tipo", informou a agência à AFP.

O Japão teve neste ano os meses de junho e julho mais quentes de sua história. O verão do ano passado no arquipélago igualou o de 2023 como o mais quente já registrado, e foi seguido pelo outono mais quente desde o início das medições, há 126 anos. 

Especialistas advertem qua as famosas cerejeiras japonesas estão florescendo mais cedo devido ao clima mais quente, e que, às vezes, as flores nem aparecem, uma vez que os outonos e invernos não são frios o suficiente para desencadear esse processo.

A famosa cobertura de neve do Monte Fuji esteve ausente no ano passado pelo período mais longo já registrado, até o começo de novembro, comparado com a média dos primeiros dias de outubro.

