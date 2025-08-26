Topo

Notícias

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 18,2 milhões; confira números e time

Getty Images/iStock
Imagem: Getty Images/iStock
do UOL

Colaboração para o UOL

26/08/2025 20h14

A Timemania sorteou hoje os números e o time do coração no concurso 2286.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 14-18-25-39-53-58-74.

Relacionadas

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 148 milhões; veja números e trevos

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio chega a R$ 5 milhões; confira números

Lotomania: Prêmio acumula e chega a R$ 1,6 milhão; veja dezenas sorteadas

O time do coração é o Bahia de Feira.

O prêmio estimado é de R$ 18,2 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Timemania?

Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Timemania?

Como existe apenas uma forma de apostar, a chance de levar o principal prêmio, com sete acertos, é uma em 26.472.637. Para acertar seis números, a chance é uma em 216.103. Já o time do coração é mais fácil: uma em 80.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Lula foi racista em fala sobre homem negro? Especialistas opinam

Prêmio estimado da Lotofácil é de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Hamas contesta relato israelense sobre vítimas de ataque a hospital em Gaza

Deputado do PT: 'CPMI do INSS reflete desespero político de bolsonaristas'

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 18,2 milhões; confira números e time

Quina tem prêmio acumulado de R$ 13,7 milhões; veja números sorteados

Trump ainda está avaliando sanções econômicas "muito sérias" contra Rússia

STF determina monitoramento de Bolsonaro em tempo integral

Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira (enviado dos EUA)

96% dos brasileiros aprovam exame para médicos obterem CRM, diz pesquisa

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 33,7 milhões; confira dezenas