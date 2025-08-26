Homem que confessou matar mulheres é suspeito de assassinar companheiro

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL

O homem que confessou no domingo (24) ter matado três mulheres em uma praia de Ilhéus (BA) também é suspeito de ter matado o próprio companheiro neste mês. Ele revelou ter cometido o quarto homicídio, segundo a Polícia Civil.

O que aconteceu

Quarto homicídio que homem confessou é do próprio companheiro dele. A vítima, Lucas dos Santos, morreu no dia 21 de agosto após 14 dias internado em um hospital de Ilhéus.

Lucas deu entrada na unidade de saúde depois de uma briga com o suspeito, informaram as autoridades. Ele tinha sinais de politraumatismo, ou seja, múltiplas lesões graves pelo corpo. Não foram informados o motivo para a briga, a causa da morte, nem a quanto tempo o suspeito e a vítima se relacionavam.

O UOL apurou que o suspeito é Thierry Lima, de 23 anos. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime.

Thierry confessou os crimes em depoimento à Polícia Civil após ter sido detido em flagrante no domingo por tráfico de drogas. Ele tem passagens pela polícia pelos crimes de dano, ameaça, furto, vias de fato, lesão corporal e violência doméstica cometidos desde a adolescência.

A defesa de Thierry não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Confissão do triplo homicídio

Polícia Civil disse que Thierry era o principal suspeito de envolvimento no triplo homicídio. Ele é uma pessoa em situação de rua e usuário de entorpecente. Segundo a Polícia Civil, as características se encaixavam no perfil do suspeito feito logo após o crime.

Preso disse que golpeou as três mulheres durante tentativa de roubo. Apesar de ter confessado, a Polícia Civil afirmou a investigação continua para esclarecer o envolvimento dele no crime, visto que, mesmo dando detalhes da ação, ele entrou em contradição em alguns momentos do interrogatório. Os investigadores também querem saber se o suspeito contou com ajuda de outra pessoa para cometer os homicídios.

Próximos passos da investigação

Polícia Civil também vai analisar as imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer o triplo homicídio. Laudos periciais, como necropsia, exame de DNA, confronto de digitais e análise de lesões corporais, serão analisados.

Investigação já colheu uma dezena de depoimentos e coletou imagens de 15 câmeras de segurança para esclarecer o crime. As autoridades disseram que a população pode colaborar com informações, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

Relembre o caso

As vítimas Alexsandra Oliveira Suzart, Maria Helena do Nascimento Bastos e Mariana Bastos da Silva, foram vistas pela última vez em 15 de agosto. Elas sumiram enquanto passeavam com um cachorro na Praia dos Milionários. Como não retornaram, amigos e familiares iniciaram buscas, e os corpos foram encontrados no dia seguinte em uma área de vegetação próxima à praia.

No final de semana, a polícia identificou três suspeitos de envolvimento nas mortes das mulheres, porém eles ainda não foram localizados. Não foi informado se Thierry estava nesta lista. Segundo a polícia, as investigações continuam para confirmar a autoria do crime e a motivação.

Caso é investigado como triplo homicídio. Os corpos das mulheres tinham ferimentos decorrentes de facadas na região do pescoço, com padrão semelhante.

Material genético das vítimas foi coletado para exames periciais. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região foram usadas na investigação, mas muitos trechos têm pontos cegos, o que dificulta a identificação dos envolvidos no crime.