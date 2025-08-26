Topo

Stuttgart, atual campeão da Copa da Alemanha, supera 1ª rodada nos pênaltis

26/08/2025 19h34

O Stuttgart, atual campeão da Copa da Alemanha, derrotou o Brunswick por 8 a 7 nos pênaltis nesta terça-feira (26), após um empate em 4 a 4 no fim da prorrogação, pela primeira fase da edição 2025-2026 do torneio no formato de mata-mata.

O time da Suábia levou a melhor na visita ao adversário, atualmente na segunda divisão, em um duelo espetacular que terminou empatado 3 a 3 após os 90 minutos e depois em 4 a 4 no tempo extra. 

O único time da Bundesliga eliminado até o momento nesta primeira fase (32-avos de final) foi o Werder Bremen, que caiu diante do Arminia Bielefeld, da segunda divisão. 

O Bayern de Munique vai jogar a última partida desta fase eliminatória contra o Wiesbaden, time da terceira divisão alemã.

