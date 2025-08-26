STJ arquiva inquérito contra desembargador de SP acusado de receber propina

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) arquivou o inquérito contra o desembargador Ivo de Almeida, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), acusado de receber propina de R$ 1 milhão para conceder habeas corpus ao narcotraficante Romilton Queiroz Hosi, aliado de Fernandinho Beira-Mar.

O que aconteceu

PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu que o STJ arquivasse a acusação. Apesar de o pedido à PGR ter sido feito pela defesa de Hosi, o desembargador também é beneficiado com o arquivamento.

O desembargador segue sendo investigado por suposta venda de decisões judiciais. Afastado do cargo no ano passado por determinação do STJ, ele é acusado de advocacia administrativa, associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Outras quatro pessoas, incluindo o filho do desembargador, também foram denunciadas.

Subprocuradora entende que há falta de "elementos suficientes" para a acusação formal contra Hosi. "Embora existam indícios que possam sugerir algum nível de envolvimento indireto ou colateral, tais elementos se mostram insuficientes para comprovar a sua efetiva participação, consentimento ou anuência dos mencionados nos atos ilícitos apurados", diz o parecer de Luiza Cristina Frischeisen.

Contudo, o STJ pode reabrir o caso se surgirem novas provas. "Desde que não alcançada pela pretensão punitiva estatal."

Hosi, mais conhecido como Comandante Johnnie, chegou a ser apontado como um dos beneficiados na venda de decisões judiciais. Ele foi preso em abril de 2002, acusado de ser dono de cerca de 450 kg de cocaína apreendidos. O narcotraficante passou anos foragido, mas foi detido novamente em março de 2019. É aliado de Beira-Mar, ex-líder da facção criminosa Comando Vermelho.

Propina de R$ 1 milhão teria sido paga ao desembargador. O relatório de manifestação feito pela PGR diz que Ivo de Almeida teria recebido o valor para conceder habeas corpus autorizando a transferência de Romilton para uma unidade prisional de Mato Grosso.

Nos últimos dias, a procuradoria arquivou a investigação sobre suspeita de rachadinha no gabinete do desembargador. O arquivamento também não afeta a investigação envolvendo venda de sentenças.