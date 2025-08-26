Topo

Notícias

STF suspende julgamento R$ 9,1 bi sobre tributação de atos cooperativos

Brasília

26/08/2025 11h08

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu o julgamento que discute a incidência de PIS/Cofins e CSLL sobre os valores resultantes dos atos cooperativos próprios das sociedades cooperativas. O caso tem impacto de R$ 9,1 bilhões para a União, de acordo com cálculos da Receita Federal.

O julgamento começou com o voto do relator, Luís Roberto Barroso, favorável à tributação. Ele foi acompanhado até o momento pelo ministro Alexandre de Moraes.

Barroso entendeu que as operações realizadas com terceiros não associados (atos cooperativos atípicos ou impróprios) devem ser tributadas da mesma forma que atividades de outras empresas. Ou seja, com incidência de CSLL sobre o lucro e PIS/Cofins sobre o faturamento.

A análise era realizada no plenário virtual. Agora, Toffoli tem até 90 dias para devolver o caso para análise dos colegas.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Estados Unidos pressionam Líbano a desarmar Hezbollah

Estudo mostra como respeitar horário das refeições pode melhorar funções cognitivas

Lula: governo dos EUA tem agido como imperador, Trump continua fazendo ameaças ao mundo inteiro

Máquina despenca em obra na Santa Cecília, na área central de SP

França abre investigação sobre plataforma Kick após morte transmitida ao vivo

Lula diz que visto de Lewandowski foi cassado: 'Você deve ter orgulho'

Relator da CPMI do INSS afirma que será 'duro e implacável' na condução do trabalho

Caso Gritzbach: Justiça manda soltar namorada de olheiro do PCC

Terrorista alemã da NSU entra em programa de reabilitação que pode reduzir prisão perpétua

Uma em cada quatro pessoas não tem acesso seguro à água potável, diz ONU

Inquérito da ONU sobre violência israelense é afetado por falta de financiamento, mostra documento