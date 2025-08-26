S&P 500 termina em alta após Trump atacar Fed e Nvidia sobe

Por Noel Randewich

(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em alta nesta terça-feira, impulsionado pela Nvidia e Eli Lilly, enquanto a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de demitir uma diretora do banco central norte-americano aprofundou as preocupações sobre a independência do Federal Reserve.

O S&P 500 subiu 0,41%, para 6.465,94 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,44%, para 21.544,27 pontos. O Dow Jones avançou 0,30%, para 45.418,07 pontos.

A Nvidia subiu 1,1% antes da divulgação de seu relatório trimestral na quarta-feira, que mostrará como a empresa mais valiosa do mundo está se saindo no fogo cruzado da guerra comercial em curso entre Washington e Pequim. O relatório da fabricante de chips também pode alimentar -- ou enfraquecer -- a alta de Wall Street em ações relacionadas à inteligência artificial.

Trump, na segunda-feira, disse que estava removendo a diretora do Fed Lisa Cook por supostas impropriedades na obtenção de empréstimos hipotecários, aumentando as preocupações sobre a independência do banco central em relação a influências políticas.

"A comunidade do mercado financeiro está cada vez mais preocupada com essa independência. Essa é uma preocupação real no longo prazo. Mas, no curto prazo, o quanto isso altera a trajetória da política de juros nos próximos seis a 12 meses? Acho que já está sinalizado que teremos uma política monetária mais frouxa nos próximos seis a 12 meses", disse Bill Merz, chefe de Pesquisa de Mercado de Capitais do U.S. Bank Wealth Management.

Apesar das pressões inflacionárias persistentes, operadores têm precificado um corte de 25 pontos-base na taxa de juros para a reunião de política monetária do Fed em setembro, incentivados por sinais "dovish" do chair do Fed, Jerome Powell, dados que apontam para a fraqueza do mercado de trabalho e uma mudança na composição do banco central.

A Eli Lilly saltou quase 6% depois que a fabricante de medicamentos disse que sua pílula experimental reduz o peso corporal em 10,5% em pacientes com diabetes.

Sete dos 11 setores do S&P 500 subiram, liderados pelo industrial, com alta de 1,03%, seguido por um ganho de 0,76% no financeiro.