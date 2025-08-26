Topo

Sequoia volta a adiar divulgação de balanço do 1º tri

26/08/2025 07h18

(Reuters) - A Sequoia Logística e Transportes informou na noite de segunda-feira que prevê divulgar o seu balanço referente ao primeiro trimestre no dia 01 de setembro, conforme fato relevante.

A empresa, que tinha previsto a divulgação dos resultados do período findo em 31 de março para segunda-feira, disse que o adiamento decorre da "necessidade de conclusão das negociações em curso com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional".

Ainda de acordo com a empresa, a definição do tema tem impacto direto no parecer do auditor sobre as informações financeiras da companhia.

A empresa já havia adiado a divulgação do balanço relativo ao primeiro trimestre, que chegou a estar previsto para 18 de agosto.

Também em fato relevante publicado no dia 13 de agosto, a empresa adiou a apresentação do balanço do segundo trimestre para 8 de setembro.

(Por Tiago Brandão em Gdansk, edição Michael Susin)

