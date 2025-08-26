Topo

Notícias

Senado votará amanhã projeto contra adultização de crianças nas redes

26/08/2025 18h38

Proposta

O projeto obriga fornecedores de produtos e serviços de tecnologia da informação a adotar medidas para prevenir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos prejudiciais, como pornografia, bullying, incentivo ao suicídio e jogos de azar. 

Uma das novidades do projeto aprovado na Câmara é a previsão de que a fiscalização e sanção sejam feitas por uma autoridade nacional autônoma, entidade da administração pública que será responsável por zelar, editar regulamentos e procedimentos e fiscalizar cumprimento da nova legislação.

Denúncia 

O assunto ganhou força depois de o humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicar um vídeo, no dia 9 de agosto, denunciando o influenciador Hytalo Santos por exploração infanto-juvenil e alertando para riscos de exposição infantil nas redes sociais.

O vídeo, que já tem quase 50 milhões de visualizações, teve enorme repercussão no país e mobilizou políticos, especialistas, famílias, autoridades e organizações da sociedade civil em torno da aprovação de uma legislação protetiva para crianças e adolescentes na internet.

O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente estão presos, em São Paulo, desde o dia 15 de agosto. Hytalo está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de crianças e adolescentes em conteúdos produzidos para as redes sociais.

*Com informações da Agência Senado

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Empresário é indiciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

ONU alerta sobre aumento de apostas ilegais durante Copa do Mundo de 2026

Lula foi racista em fala sobre homem negro? Especialistas opinam

Prêmio estimado da Lotofácil é de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Hamas contesta relato israelense sobre vítimas de ataque a hospital em Gaza

Deputado do PT: 'CPMI do INSS reflete desespero político de bolsonaristas'

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 18,2 milhões; confira números e time

Quina tem prêmio acumulado de R$ 13,7 milhões; veja números sorteados

Trump ainda está avaliando sanções econômicas "muito sérias" contra Rússia

STF determina monitoramento de Bolsonaro em tempo integral

Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira (enviado dos EUA)