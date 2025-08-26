Seis soldados sírios foram mortos em ataques de drones israelenses na zona rural de Damasco, diz TV estatal

(Reuters) - Seis soldados sírios foram mortos em ataques de drones israelenses na zona rural de Damasco, informou a TV estatal El Ekhbariya na manhã desta quarta-feira (horário local).

A Síria e Israel estão envolvidos em conversações mediadas pelos EUA para aliviar as tensões no sul da Síria, com Damasco buscando um acordo de segurança que poderia abrir a porta para negociações políticas mais amplas.

A Síria disse na segunda-feira que Israel havia enviado 60 soldados para seu território, perto do Monte Hermon, em uma violação de sua soberania, enquanto os militares israelenses disseram que suas tropas realizaram uma operação de rotina no sul da Síria, mas não em Beit Jinn, uma área próxima à fronteira com o Líbano e perto do Monte Hermon.

O Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou nesta terça-feira os recentes ataques israelenses em seu território, dizendo que eles representam uma ameaça direta à paz e à segurança regionais.

Israel citou repetidamente suas próprias preocupações com a segurança em suas intervenções militares dentro da Síria desde a queda de Bashar al-Assad em dezembro passado, incluindo o que considera sua obrigação de proteger os membros da minoria drusa no sul da Síria.

Em janeiro, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que as tropas israelenses permaneceriam no cume do Monte Hermon indefinidamente.

(Reportagem de Enas Alashray, no Cairo)