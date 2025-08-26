Topo

Saúde e cuidados pessoais sobem 0,64% em agosto ante alta de 0,21% em julho no IPCA-15

26/08/2025 12h45

Os gastos das famílias brasileiras com Saúde e cuidados pessoais passaram de uma elevação de 0,21% em julho para um aumento de 0,64% em agosto, uma contribuição de 0,09 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de queda de 0,14% em agosto.

Houve pressão dos aumentos nos itens de higiene pessoal, com alta de 1,07% e impacto de 0,04 ponto porcentual, e do plano de saúde, com elevação de 0,51% e contribuição de 0,02 ponto porcentual.

O aumento no plano de saúde reflete a incorporação dos reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

"Para os planos contratados após a Lei nº 9.656/98, o porcentual é de até 6,06%, com vigência a partir de maio de 2025 e cujo ciclo se encerra em abril de 2026. Para os planos contratados antes da Lei nº 9.656/98, os percentuais autorizados foram de 6,47% e 7,16%, a depender do plano", lembrou o IBGE.

