Santos abre vantagem sobre Botafogo na final do Brasileiro A2
? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) August 27, 2025
Notícias relacionadas:
- Yaras jogam no Mundial de Rugby pela primeira vez na história.
- Vojvoda é apresentado oficialmente como novo técnico do Santos.
- Ao som de "Evidências", Brasil conquista prata na série mista.
As Sereias da Vila foram superiores desde os minutos iniciais. Assim, ainda antes do intervalo, tiveram as melhores oportunidades. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Santos chegou a abrir o marcador, com um belo chute de fora da área da lateral Leidiane. Porém, o lance acabou anulado em razão de uma posição de impedimento na origem da jogada.
Já aos 19 minutos da etapa final quem balançou as redes foi Thaisinha, mas o gol foi invalidado por causa de posição irregular de Laryh no decorrer da jogada.
Mas a insistência das Sereias da Vila foi premiada aos 43 minutos. Em rápido contra-ataque a atacante Laryh lançou em profundidade Carol Baiana, que driblou a goleira Michelle antes de marcar o gol da vitória.