Santos abre vantagem sobre Botafogo na final do Brasileiro A2

26/08/2025 23h13

Agora, na partida de volta, que será disputada a partir das 15h (horário de Brasília) do próximo sábado (30) na Vila Belmiro, o Santos chega com a vantagem de garantir o título mesmo com um empate.

As Sereias da Vila foram superiores desde os minutos iniciais. Assim, ainda antes do intervalo, tiveram as melhores oportunidades. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Santos chegou a abrir o marcador, com um belo chute de fora da área da lateral Leidiane. Porém, o lance acabou anulado em razão de uma posição de impedimento na origem da jogada.

Já aos 19 minutos da etapa final quem balançou as redes foi Thaisinha, mas o gol foi invalidado por causa de posição irregular de Laryh no decorrer da jogada.

Mas a insistência das Sereias da Vila foi premiada aos 43 minutos. Em rápido contra-ataque a atacante Laryh lançou em profundidade Carol Baiana, que driblou a goleira Michelle antes de marcar o gol da vitória.

