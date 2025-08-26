Topo

Salário mínimo teve reajuste acima da inflação em 2025; veja valor

26/08/2025 05h00

O novo salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O depósito só foi efetuado em fevereiro, mesmo com o reajuste válido desde janeiro, porque os salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado. Assim, o aumento passou a aparecer no contracheque desse período.

O salário mínimo corresponde ao valor mínimo mensal que um trabalhador deve receber por suas atividades remuneradas. Ele também serve como referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas fornecidos pelo governo federal.

O novo valor de R$ 1.518 representa um aumento de R$ 106, equivalente a 7,5% de reajuste, acima da inflação do período. No entanto, o montante final ficou menor devido ao corte de despesas aprovado no final de 2024.

Alterações na forma de cálculo

Anteriormente, o salário mínimo era definido considerando a reposição da inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — que favorece mais o trabalhador que o índice oficial, IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Pela regra antiga, o salário mínimo teria sido R$ 1.525.

A nova metodologia incluiu um terceiro critério: um limite de aumento de despesas de 2,5%. Portanto, mesmo que o PIB registre crescimento de 3,2%, será aplicado apenas o teto de 2,5%.

O valor do salário mínimo influencia diretamente aposentadorias, especialmente do INSS, além de outros benefícios sociais. Por isso, o governo busca evitar aumentos muito altos, prevenindo efeitos negativos sobre o orçamento em períodos de contenção de gastos.

