Topo

Notícias

Sabesp reduzirá pressão de água na Grande São Paulo a partir de quarta

26/08/2025 14h01

Redução de água na madrugada

O governo paulista informou que a redução da pressão vai ocorrer por um período de oito horas diárias, durante a madrugada. "Isso significa que, pelo período de oito horas durante a madrugada, com horário de início e fim a ser definido pela operadora, fica autorizada excepcionalmente a promover redução de pressão, o que, pela previsão da Sabesp, garantiria uma economia de 4m³ [4 mil litros] por segundo. A medida é válida até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana", diz nota do governo.

Por meio de nota, a Sabesp informou que "em cumprimento à deliberação da Arsesp, agência reguladora de serviços públicos de São Paulo, adotará medidas preventivas e de contingência temporárias com a finalidade de preservar os níveis de água dos reservatórios e mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo, coberta pelo Sistema Integrado Metropolitano (SIM)".

Segundo a companhia, a redução da pressão será realizada de madrugada porque é um "período com menos incidência de consumo de água".

"Diante dos eventos climáticos, cenário de chuvas abaixo do esperado e da variação no nível dos mananciais, a Sabesp adotará as manobras operacionais temporariamente, evitando perdas de água por vazamentos e rompimento de tubulações. A iniciativa terá início após 48 horas da deliberação da Arsesp [que foi anunciada ontem]. A companhia reitera que os imóveis residenciais que possuem caixa d'água não devem sentir os efeitos desta ação", diz nota da Sabesp.

Ainda de acordo com a companhia, os clientes vão ser informados das medidas por meio de seus canais de atendimento. "Por isso, é de vital importância que os clientes mantenham seu cadastro atualizado. Para atualizar o cadastro, a Nova Agência Virtual da Sabesp está disponível 24 horas por dia, no endereço novaagenciavirtual.sabesp.com.br. Além da agência virtual, a assistente virtual Sani está disponível 24 horas no site sabesp.com.br, com a opção de atendimento com um humano de segunda a sábado, das 8h às 21h. Outras opções incluem o atendimento via WhatsApp (11) 3388-8000, disponível 24 horas, e o aplicativo Sabesp Mobile, para Android."

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Justiça aceita reduzir pena de condenados por incêndio na boate Kiss

Novo vírus encontrado no oceano Pacífico tem cauda de tamanho gigante

Homens ucranianos com idade entre 18 e 22 anos agora podem cruzar a fronteira livremente, diz primeira-ministra

Israel 'rebaixa' relações diplomáticas com o Brasil; o que isso significa?

Adversária do Brasil, Bolívia divulga lista de convocados para as Eliminatórias

Governo dos EUA ameaça reter financiamento de Estados por causa regras de proficiência em inglês a motoristas de caminhão

Luiza Brunet vai ao Senado e apela por políticas contra violência doméstica

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

Promotores franceses abrem inquérito sobre plataforma Kick após morte ao vivo

Após ameaças de Trump, UE defende seu 'direito soberano' de regulamentar tecnologia

Josias: 'É Interessante uma mulher, uma senhora negra, confrontar Trump'