Sabesp reduzirá pressão de água na Grande São Paulo a partir de quarta

Redução de água na madrugada

O governo paulista informou que a redução da pressão vai ocorrer por um período de oito horas diárias, durante a madrugada. "Isso significa que, pelo período de oito horas durante a madrugada, com horário de início e fim a ser definido pela operadora, fica autorizada excepcionalmente a promover redução de pressão, o que, pela previsão da Sabesp, garantiria uma economia de 4m³ [4 mil litros] por segundo. A medida é válida até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana", diz nota do governo.

Por meio de nota, a Sabesp informou que "em cumprimento à deliberação da Arsesp, agência reguladora de serviços públicos de São Paulo, adotará medidas preventivas e de contingência temporárias com a finalidade de preservar os níveis de água dos reservatórios e mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo, coberta pelo Sistema Integrado Metropolitano (SIM)".

Segundo a companhia, a redução da pressão será realizada de madrugada porque é um "período com menos incidência de consumo de água".

"Diante dos eventos climáticos, cenário de chuvas abaixo do esperado e da variação no nível dos mananciais, a Sabesp adotará as manobras operacionais temporariamente, evitando perdas de água por vazamentos e rompimento de tubulações. A iniciativa terá início após 48 horas da deliberação da Arsesp [que foi anunciada ontem]. A companhia reitera que os imóveis residenciais que possuem caixa d'água não devem sentir os efeitos desta ação", diz nota da Sabesp.

Ainda de acordo com a companhia, os clientes vão ser informados das medidas por meio de seus canais de atendimento. "Por isso, é de vital importância que os clientes mantenham seu cadastro atualizado. Para atualizar o cadastro, a Nova Agência Virtual da Sabesp está disponível 24 horas por dia, no endereço novaagenciavirtual.sabesp.com.br. Além da agência virtual, a assistente virtual Sani está disponível 24 horas no site sabesp.com.br, com a opção de atendimento com um humano de segunda a sábado, das 8h às 21h. Outras opções incluem o atendimento via WhatsApp (11) 3388-8000, disponível 24 horas, e o aplicativo Sabesp Mobile, para Android."