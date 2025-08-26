Topo

Ryanair e Booking chegam a acordo sobre passagens após longa disputa judicial

26/08/2025 14h22

DUBLIN (Reuters) - A Ryanair firmou um acordo com a Booking Holdings para permitir que os sites Booking.com e KAYAK revendam passagens da companhia aérea, conforme anunciado pelas empresas nesta terça-feira, aparentemente encerrando uma disputa judicial de longa data sobre o assunto.

Nos últimos anos, a Ryanair abriu diversas ações judiciais contra plataformas de reserva de terceiros que revendem suas passagens sem autorização, incluindo a Booking. A empresa as acusa de adicionar taxas extras e de dificultar a comunicação direta da companhia aérea com os passageiros.

Desde o início do ano passado, a Ryanair firmou acordos com diversas plataformas, incluindo Kiwi.com e Expedia, para autorizar a revenda de suas passagens.

Em uma declaração conjunta, a Ryanair e a Booking disseram que o acordo irá proporcionar "transparência total de preços" e permitir que os clientes recebam diretamente atualizações essenciais sobre os voos.

A declaração não especificou se foi alcançada uma resolução final em um processo jurídico nos EUA entre as duas empresas sobre a legalidade da extração de dados do site da Ryanair pelos sites da Booking. O caso foi inicialmente apresentado pela Ryanair em 2020, mas passou por uma série de recursos.

O acordo também envolve os sites Priceline e Agoda, da Booking, acrescentou o comunicado.

