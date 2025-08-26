Topo

Notícias

Rui Costa anuncia nova ação do Minha Casa Minha Vida com investimentos de R$ 30 bi até 2026

Brasília

26/08/2025 13h25

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira, 26, que será lançado nas próximas semanas o programa de Melhoria Habitacional do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), já aprovado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com investimento previsto de R$ 30 bilhões até 2026. A declaração foi feita na abertura da reunião ministerial em Brasília.

Costa acrescentou que o financiamento habitacional com recursos da poupança será ampliado, com incremento de R$ 150 bilhões até 2026 para reforçar contratações e entregas de moradias.

Até o momento, segundo ele, já foram contratadas e entregues 705 mil unidades nessa modalidade.

Durante sua apresentação, o ministro destacou as metas do governo alcançadas pelo MCMV até o momento.

Segundo os dados, já foram contratadas 1,7 milhão de moradias, com 1,38 milhão entregues, e a previsão é alcançar três milhões de unidades contratadas até 2026.

O ministro também citou que o MCMV Classe Média, lançado em junho de 2025, já conta com 9 mil moradias contratadas e totalizará 27 mil contratos este ano.

Ele disse ainda que, apesar da taxa básica de juros em 15%, o Brasil tem mostrado resiliência e força econômica.

Elogiou também a determinação dos empresários e do presidente, por meio dos bancos públicos, de continuar acreditando no País.

Costa também comentou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) representa R$ 1,7 trilhão de recursos. "Fizemos recorte do que está orçado para 2026 e dá R$ 1,3 trilhão. Deste valor, já foram executados financeiramente R$ 818 bilhões", comentou.

Programa Gás do Povo

O ministro ainda afirmou que o presidente Lula provavelmente vai formalizar na próxima semana o programa "Gás do Povo", que vai garantir acesso ao botijão de gás a 15 milhões de famílias (46 milhões de brasileiros) de baixa renda.

Durante sua fala, o ministro citou diversas ações do governo em prol da população brasileira, como o "Luz Para Todos", o programa educacional Pé-de-Meia e o programa "Crédito do Trabalhador".

Costa também citou os resultados econômicos, como a queda do desemprego e o crescimento do rendimento do trabalho mensal médio.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Guerrilha detém 34 militares na região amazônica do sul da Colômbia (ministro)

Exército de Israel diz que câmera do Hamas era o alvo de ataques que mataram jornalistas em Gaza

Instabilidade na França ameaça influência de Paris na União Europeia, avalia cientista político

Depois da Intel, EUA analisa participações em empresas de defesa

Comissão liderada por Flávio deve ouvir ex-auxiliar de Moraes no dia de julgamento de Bolsonaro

Israel diz que investigação sobre ataque a hospital em Gaza aponta que "câmera do Hamas" foi instalada na região

Mercado global reage à tensão entre Trump e o Federal Reserve, o Banco Central dos EUA

Serina Therapeutics anuncia apoio da FDA para testes de tratamento experimental para Parkinson

Ucrânia reconhece que tropas russas penetraram na região de Dnipropetrovsk

Dino dá 10 dias para Motta explicar urgência no PL da adultização

Exército de Israel diz que seis 'terroristas' morreram em seu ataque de segunda-feira a um hospital de Gaza