Resultados da Nvidia devem destacar consequências da guerra comercial entre China e EUA

26/08/2025 09h18

(Reuters) - O negócio da Nvidia na China será o foco dos investidores quando a fabricante de chips de IA divulgar seus lucros na quarta-feira, após um acordo com o governo Trump e os esforços de Pequim para impedir as importações.

Pego no fogo cruzado da guerra comercial em curso entre Washington e Pequim, o destino dos negócios da Nvidia na China depende de onde as duas maiores economias do mundo chegarão em negociações tarifárias e restrições ao comércio de semicondutores.

A pioneira em chips de inteligência artificial concordou recentemente em pagar ao governo federal dos EUA 15% das vendas feitas na China em troca de licenças de exportação.

Pequim - apesar do apetite pelos chips da Nvidia na China - pediu às empresas nacionais que limitassem as compras devido a aparentes preocupações com a segurança.

No ano passado, a China foi responsável por 13% da receita da Nvidia. Para o segundo trimestre terminado em julho de 2025, muitos analistas não levaram em conta nenhuma receita das vendas de H20 naquele país, uma vez que a aprovação dos EUA ocorreu no final do trimestre, enquanto a resistência da China complica os cálculos de previsão para o ano.

Em maio, a Nvidia havia dito que as restrições reduziriam as vendas em US$8 bilhões no trimestre de julho. As restrições levaram a um prejuízo de US$4,5 bilhões no trimestre anterior.

De modo geral, espera-se que a empresa informe um salto na receita do segundo trimestre de 53,2%, para US$46,02 bilhões, de acordo com dados da LSEG, muito longe do crescimento de três dígitos que testemunhou por muitos trimestres. 

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru)

