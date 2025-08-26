Restituição do Imposto de Renda 2025: saiba quando cai o 4º lote

O pagamento do 4º lote de restituição di Imposto de Renda 2025 será feito na sexta-feira (29). A consulta ao contemplados já foi liberada.

Datas de pagamento da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe a restituição primeiro?

A prioridade é destinada aos idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Se houver empate nos critérios, a data de envio da declaração determina a ordem de pagamento, conforme estabelece a Receita Federal.

Ordem de prioridade para receber a restituição:

Idosos com 80 anos ou mais Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX Demais contribuintes

Como consultar a restituição do IRPF

Para conferir se a restituição estará no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

As informações sobre os pagamentos são atualizadas mensalmente. Caso não haja pendências na declaração e o valor não esteja incluído no lote consultado, será exibida apenas a mensagem "em fila de restituição".