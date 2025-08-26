Topo

Economia

Restituição do Imposto de Renda 2025: saiba quando cai o 4º lote

Imposto de renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de renda 2025 Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

26/08/2025 05h30

O pagamento do 4º lote de restituição di Imposto de Renda 2025 será feito na sexta-feira (29). A consulta ao contemplados já foi liberada.

Datas de pagamento da restituição do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe a restituição primeiro?

A prioridade é destinada aos idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Se houver empate nos critérios, a data de envio da declaração determina a ordem de pagamento, conforme estabelece a Receita Federal.

Ordem de prioridade para receber a restituição:

  1. Idosos com 80 anos ou mais
  2. Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves
  3. Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério
  4. Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX
  5. Demais contribuintes

Como consultar a restituição do IRPF

Para conferir se a restituição estará no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

As informações sobre os pagamentos são atualizadas mensalmente. Caso não haja pendências na declaração e o valor não esteja incluído no lote consultado, será exibida apenas a mensagem "em fila de restituição".

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Economia

Casa ou hotel 6 estrelas? O que oferecem os prédios de superluxo no Brasil

Restituição do Imposto de Renda 2025: saiba quando cai o 4º lote

"O DNA da marca é a eficácia do produto", diz fundadora da Adcos

Alckmin e Tebet vão ao México vender o Brasil como opção aos EUA de Trump

Salário mínimo teve reajuste acima da inflação em 2025; veja valor

Pagamento do INSS de agosto: depósitos já começaram; veja cronograma

Bolsa Família 2025: veja calendário com datas de pagamento de setembro

O bitcoin está acabando? Veja como a escassez da cripto mexe com o preço

Gripe aviária: Chile e Arábia Saudita voltam a comprar frango do Brasil

Indústria que investe em tecnologia poderá acessar crédito de até R$ 300 mi

Trump ameaça China com tarifas de 200% caso exportações de ímãs não avancem