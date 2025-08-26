Restituição do Imposto de Renda 2025: saiba quando cai o 4º lote
O pagamento do 4º lote de restituição di Imposto de Renda 2025 será feito na sexta-feira (29). A consulta ao contemplados já foi liberada.
Datas de pagamento da restituição do IR 2025
- 1º lote: 30 de maio (já pago)
- 2º lote: 30 de junho (já pago)
- 3º lote: 31 de julho (já pago)
- 4º lote: 29 de agosto
- 5º e último lote: 30 de setembro
Quem recebe a restituição primeiro?
A prioridade é destinada aos idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Se houver empate nos critérios, a data de envio da declaração determina a ordem de pagamento, conforme estabelece a Receita Federal.
Ordem de prioridade para receber a restituição:
- Idosos com 80 anos ou mais
- Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves
- Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério
- Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX
- Demais contribuintes
Como consultar a restituição do IRPF
Para conferir se a restituição estará no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).
As informações sobre os pagamentos são atualizadas mensalmente. Caso não haja pendências na declaração e o valor não esteja incluído no lote consultado, será exibida apenas a mensagem "em fila de restituição".