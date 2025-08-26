Repressão de Trump a imigrantes afeta agentes em meio a pressão por prisões

Por Ted Hesson e Tim Reid e Nicole Jeanine Johnson

WASHINGTON (Reuters) - Sob o comando do presidente norte-americano Donald Trump, a agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE, na sigla em inglês) tornou-se a força motriz de sua ampla repressão aos imigrantes, apoiada por um financiamento recorde e uma nova margem de manobra para realizar batidas, mas os funcionários estão enfrentando longas horas de trabalho e a crescente indignação pública com as prisões.

Essas pressões internas estão cobrando seu preço. Dois funcionários atuais e nove ex-funcionários do ICE disseram à Reuters que a agência está lutando contra o esgotamento e a frustração entre os trabalhadores, à medida que os agentes buscam acompanhar o ritmo da agenda agressiva de aplicação da lei do governo.

A agência lançou uma campanha de recrutamento para aliviar o estresse, contratando milhares de novos funcionários o mais rápido possível, mas esse processo provavelmente levará meses ou anos para ser concluído.

Todos os entrevistados pela Reuters apoiaram a fiscalização da imigração em princípio. Mas eles criticaram a pressão do governo Trump por altas cotas diárias de detenção que levaram à detenção de milhares de indivíduos sem antecedentes criminais, bem como portadores de green card de longo prazo, outros com vistos legais e até mesmo alguns cidadãos norte-americanos.

A maioria dos atuais e ex-funcionários do ICE solicitou anonimato devido a preocupações com retaliações contra eles mesmos ou antigos colegas.

Os norte-americanos têm sido inundados com imagens nas mídias sociais de agentes frequentemente mascarados em equipamentos táticos algemando pessoas nas ruas, em locais de trabalho, do lado de fora de escolas, igrejas, tribunais e em entradas. Os vídeos de algumas prisões se tornaram virais, alimentando a raiva da população em relação a essas táticas.

Sob o comando de Trump, a média de prisões diárias realizadas pela agência de 21.000 funcionários aumentou, subindo mais de 250% em junho em comparação com o ano anterior, embora as taxas de prisões diárias tenham caído em julho.

Trump afirma que quer deportar "os piores dos piores", mas os números do ICE mostram um aumento no número de pessoas não criminosas detidas.

As prisões pelo ICE de pessoas sem outras acusações ou condenações além de violações de imigração durante os primeiros seis meses de mandato de Trump aumentaram para 221 pessoas por dia, em comparação com 80 pessoas por dia durante o mesmo período do mandato do ex-presidente Joe Biden no ano passado, de acordo com dados da agência obtidos pelo Projeto de Dados de Deportação da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia em Berkeley.

Cerca de 69% das prisões de imigrantes sob Trump foram de pessoas com condenação criminal ou acusação pendente, mostram os números.

Alguns investigadores do ICE estão frustrados com o fato de centenas de agentes investigativos especializados do ICE, que normalmente se concentram em crimes graves, como tráfico de pessoas e gangues transnacionais, terem sido transferidos para a fiscalização rotineira da imigração, disseram dois funcionários atuais e dois ex-funcionários.

Em uma entrevista à Reuters, o czar de fronteira de Trump, Tom Homan, reconheceu que as longas horas de trabalho e a realocação de agentes especializados frustraram alguns funcionários do ICE, mas disse que a declaração de emergência nacional de Trump, em 20 de janeiro, em relação à imigração ilegal, justifica isso.

"Há alguns funcionários que prefeririam estar fazendo outros tipos de investigações, eu entendo, mas o presidente declarou uma emergência nacional", afirmou Homan.

Homan, que passou três décadas na fiscalização da imigração e ingressou no ICE em seu início em 2003, disse que as longas horas devem diminuir à medida que a contratação de novos funcionários do ICE for acelerada.

Outro fator de estresse para os funcionários mais graduados é a ameaça perpétua de serem demitidos por não conseguirem efetuar prisões, o que é ressaltado pelas várias mudanças de liderança no ICE desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, segundo cinco das fontes do ICE.

Em resposta a um pedido de comentário, uma autoridade sênior do Departamento de Segurança Interna dos EUA, a agência controladora do ICE, minimizou as preocupações com o moral, dizendo que os funcionários estavam mais incomodados por serem alvos de agressões, bem como pelas críticas dos democratas.

A autoridade sênior disse que os funcionários do ICE "estão animados por poderem fazer seu trabalho novamente" depois de terem sido submetidos a limites durante o governo Biden.

PRESSÃO INTENSA

No centro das reclamações, disseram os atuais e ex-funcionários do ICE, está a exigência da Casa Branca para que o ICE aumente drasticamente o número de prisões de imigrantes para cerca de 3.000 por dia, 10 vezes a taxa diária de prisões no ano passado sob Joe Biden.

Em alguns casos, os policiais em batidas foram a endereços errados seguindo pistas que dependiam de inteligência artificial, aumentando as chances de pegar a pessoa errada ou colocar um policial em perigo, de acordo com um funcionário atual e dois ex-funcionários.

"As exigências que nos foram feitas não eram realistas. Não foi feito de forma segura ou da maneira que nos tornasse mais bem-sucedidos", disse o funcionário atual.

Durante incursões recentes em várias cidades dos EUA, agentes do ICE mascarados foram confrontados por moradores furiosos que exigiam que eles se identificassem e os expulsavam dos bairros.

"Em muitas comunidades, eles não são vistos com bons olhos pelo trabalho que fazem. Portanto, tenho certeza de que isso é estressante para eles e suas famílias", afirmou Kerry Doyle, ex-conselheira jurídica do ICE.

O índice de aprovação pública de Trump em relação à imigração caiu de 50% em março para 43% em uma pesquisa Reuters/Ipsos em agosto, à medida que os norte-americanos passaram a ter uma visão cada vez mais negativa de suas táticas de mão pesada contra os imigrantes.

Um pacote de gastos apoiado pelos republicanos e aprovado pelo Congresso dos EUA em julho deu ao ICE mais dinheiro do que quase todos os outros órgãos federais de aplicação da lei juntos -- US$75 bilhões em pouco mais de quatro anos -- incluindo fundos para deter pelo menos 100.000 imigrantes a qualquer momento.

O governo Trump lançou uma vigorosa campanha de recrutamento com base no novo financiamento para atingir sua meta de contratar 10.000 agentes do ICE nos próximos quatro anos.

(Reportagem de Ted Hesson, Tim Reid e Nicole Jeanine Johnson; reportagem adicional de Marisa Taylor, M.B. Pell e Kristina Cooke)