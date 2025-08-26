Remessa de lucros e dividendos soma US$ 4,713 bilhões em julho, afirma BC

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,713 bilhões em julho, informou o Banco Central. Em julho de 2024, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,179 bilhões. O BC divulgou nesta terça-feira (26) as estatísticas das contas externas de julho

As despesas com juros externos somaram US$ 4,194 bilhões no mês passado, contra US$ 4,389 bilhões em igual período de 2024. No acumulado do ano até julho, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 26,587 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 16,923 bilhões.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,646 bilhão em julho, informou o Banco Central nesta terça. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em julho de 2024, o déficit nessa conta foi de US$ 1,227 bilhão.

Os brasileiros gastaram US$ 2,342 bilhões no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 696 milhões.

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 12,330 bilhões em 2024.