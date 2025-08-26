Reino Unido receberá grupo de estudantes palestinos de Gaza
Universidades do Reino Unido receberão um grupo de palestinos da Faixa de Gaza com bolsas para permitir que continuem seus estudos, anunciou nesta terça-feira o governo britânico.
Embora o Executivo britânico não tenha anunciado um número exato de beneficiados, a rede BBC calcula quase 40 pessoas.
O governo israelense ainda deve autorizar a saída de Gaza de cada um dos estudantes, que passarão por controles biométricos em um terceiro país antes de viajar ao Reino Unido, informou o Ministério do Interior britânico.
Uma parte receberá bolsas Chevening, financiadas pelo governo britânico, oferecidas a estrangeiros para cursos de pós-graduação de um ano. Os demais serão beneficiados por instituições privadas.
O conflito na Faixa de Gaza eclodiu após o ataque da organização islamista palestina Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que causou a morte de 1.219 pessoas, principalmente civis, segundo uma contagem baseada em números oficiais.
A ofensiva israelense na Faixa de Gaza matou pelo menos 62.744 palestinos, sobretudo civis, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, que a ONU considera confiáveis.
As relações entre Reino Unido e Israel enfrentaram tensões nas últimas semanas, após o anúncio da intenção do primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, de reconhecer um Estado palestino em setembro.
Seu homólogo israelense, Benjamin Netanyahu, criticou imediatamente tal medida, considerando que "recompensa o terrorismo monstruoso do Hamas e pune suas vítimas".
