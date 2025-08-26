Rebanho bovino de MT cai 2% em 2025 e matrizes atingem menor participação

Topo

São Paulo, 26 - O rebanho bovino de Mato Grosso somou 32,16 milhões de cabeças em 2025, uma redução de 2,03% em relação ao ano anterior, segundo dados do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) compilados pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).O levantamento mostra que o intenso descarte de fêmeas afetou diretamente a composição do rebanho. O número de matrizes em idade reprodutiva (acima de 24 meses) caiu 3,43% em relação a 2024, marcando o terceiro ano consecutivo de queda. Como resultado, a participação das matrizes no rebanho total de fêmeas recuou para 61,30%, o menor patamar já registrado.Essa redução refletiu na oferta de bezerros: a produção de animais de 0 a 12 meses apresentou queda de 4,27% frente ao ano anterior, a maior retração da série histórica.De acordo com o Imea, a menor disponibilidade de bezerros, combinada ao aumento da demanda pela carne bovina, deve impulsionar os preços da categoria, estimulando o sistema de cria no Estado.

