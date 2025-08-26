Topo

Protetor solar FPS 99 com a promessa de proteção intensa está com 5% off

Protetor solar da Neostrata possui ação antioxidante - Reprodução / Amazon
Protetor solar da Neostrata possui ação antioxidante Imagem: Reprodução / Amazon
do UOL

Amanda Marques

Colaboração para o Guia de Compras UOL

26/08/2025 05h30

Usar um protetor solar é parte indispensável na rotina de skincare —do rosto e do corpo. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou o Neostrata com FPS 99, que promete proteger a pele do rosto e do corpo contra os raios UV. O produto está com 5% de desconto, custando R$ 127,29 na Amazon.

O produto já registrou mais de mil compras em julho. Descubra as principais características do produto, o que diz quem usou e os pontos de atenção a seguir.

O que diz a Neostrata sobre o protetor solar?

Indicado para o uso facial e corporal;

Promete alta proteção contra os raios UV (FPS 99);

Hidrata a pele por até oito horas;

Com ação antioxidante, que ajuda a combater sinais de envelhecimento;

Tecnologia 3D Extended Defense: protege contra a luz visível e possui ação contra poluição;

Fórmula com vitamina C, vitamina E e feverfew, além de neoglucosamina;

Resistente à água e ao suor;

Promete não deixar resíduos brancos.

O que diz quem usou?

O protetor tem quase 2 mil avaliações dos consumidores, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Para quem usou, o produto solar tem pontos positivos como não deixar a pele pegajosa, além da secagem rápida e boa resistência à água.

É bem fluido, então seca rápido. Não tem cor e, para mim, isso foi o diferencial ao escolher. Estou muito satisfeita com minha compra e, com certeza, comprarei outras vezes para repor este. Adrya

Esse protetor é muito bom, não deixa o corpo esbranquiçado e nem fica muito melequento se comparado a outras marcas, considerando o fator de proteção. Realmente, protege bem, é resistente à água. Usei no rosto em algumas ocasiões, para mim, que tenho a pele oleosa não é um dos mais confortáveis, mas não me deu acne e ficou menos oleoso que alguns [protetores] faciais que se dizem mates. Ed

Estou amando esse protetor, espalha bem, tem um cheiro bom e não deixa tantos resíduos brancos no rosto. Ismalianeth Acuna

Textura maravilhosa, seca rápido e não fica grudando. Adorei e a minha dermatologista aprovou o uso no corpo. Danielle Felisberto

Pontos de atenção

Alguns consumidores criticaram o fato de o protetor ser muito oleoso, principalmente para o rosto, além de deixar a pele com aspecto esbranquiçado.

A embalagem diz corpo e rosto, mas no rosto me deu espinhas. Esperei voltar de viagem para escrever a avaliação. Para o corpo, ele cumpre o prometido e realmente protege muito. (...) Como ele é textura em gel e, se você estiver na praia, cuidado para grudar areia na mão e entrar no olho. Taynara Moraes

O protetor é muito bom, não arde os olhos, comprei pelo fator de proteção alta porque trabalho no Sol. Achei o custo-benefício muito bom. Um ponto negativo é que deixa o rosto branco, tem que espalhar bastante. Eduardo Bueno de Freitas Junior

Para o corpo, é bom, apesar de deixar [a pele] esbranquiçada, mas, para o rosto, ele pesa bem e para quem tem barba é bem complicado. Rick

