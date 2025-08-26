Topo

Notícias

Promotores franceses abrem inquérito sobre plataforma Kick após morte ao vivo

26/08/2025 14h35

PARIS (Reuters) - A Promotoria de Paris abriu uma investigação sobre a plataforma de vídeo Kick, de propriedade australiana, após a morte online do francês Raphael Graven, que sofreu dias de abusos transmitidos ao vivo.

Eles disseram que examinariam se a Kick conscientemente forneceu serviços ilegais ao transmitir vídeos de ataques deliberados e se a Kick cumpriu os regulamentos europeus de serviços digitais para relatar qualquer risco à vida ou à segurança pessoal.

Uma lei de junho de 2025 torna crime na França o fornecimento de plataforma online para atividades ilícitas. O delito acarreta pena máxima de 10 anos de prisão e multa de 1 milhão de euros quando cometido por uma organização criminosa, segundo declaração da Promotoria de Paris.

Na semana passada, os promotores de Nice abriram uma investigação separada sobre a morte do homem de 46 anos no vilarejo de Contes, no sul da França.

Uma autópsia mostrou que Graven, conhecido online como Jean Pormanove, não morreu de trauma de impacto e que as prováveis causas da morte parecem ser de origem médica ou toxicológica.

Um porta-voz da Kick disse nesta terça-feira que a empresa havia sido informada sobre outros acontecimentos na França em relação à sua plataforma e que vai cooperar com as autoridades competentes em qualquer investigação em andamento.

O órgão regulador de comunicação digital da França, Arcom, também lançou uma investigação sobre o caso e o governo disse que pode reforçar a regulamentação, se necessário.

(Reportagem de Geert De Clercq)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

STJ arquiva inquérito contra desembargador de SP acusado de receber propina

Conflito em Gaza provoca racha entre militares e leva milhares às ruas de Israel em dia de protestos

Versículos de agradecimento: 45 mensagens bíblicas para agradecer a Deus

CPMI do INSS vai convidar ex-ministros da Previdência e convocar 10 ex-presidentes do INSS

Justiça aceita reduzir pena de condenados por incêndio na boate Kiss

Novo vírus encontrado no oceano Pacífico tem cauda de tamanho gigante

Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir cessar-fogo em Gaza

Homens ucranianos com idade entre 18 e 22 anos agora podem cruzar a fronteira livremente, diz primeira-ministra

Israel 'rebaixa' relações diplomáticas com o Brasil; o que isso significa?

Adversária do Brasil, Bolívia divulga lista de convocados para as Eliminatórias

Governo dos EUA ameaça reter financiamento de Estados por causa regras de proficiência em inglês a motoristas de caminhão