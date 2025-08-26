Presidente chinês receberá Putin e Modi em grande demonstração de solidariedade

Por Laurie Chen

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, reunirá mais de 20 líderes mundiais em um fórum de segurança regional nos próximos dias, em uma poderosa demonstração de solidariedade do Sul Global na era de Donald Trump.

Além do presidente russo Vladimir Putin, líderes da Ásia Central, do Oriente Médio, do Sul da Ásia e do Sudeste Asiático foram convidados para a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), a ser realizada na cidade portuária de Tianjin, no norte do país, em 31 de agosto e 1º de setembro.

A cúpula contará com a primeira visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, à China em mais de sete anos, enquanto os dois vizinhos trabalham para aliviar ainda mais as tensões causadas por confrontos mortais na fronteira em 2020.

Modi dividiu pela última vez o mesmo palco com Xi e Putin na cúpula do Brics do ano passado em Kazan, na Rússia, mesmo quando os líderes ocidentais deram as costas ao líder russo em meio à guerra na Ucrânia. Autoridades da embaixada russa em Nova Délhi, na semana passada, disseram que Moscou espera que as negociações trilaterais com a China e a Índia ocorram em breve.

"Xi vai querer usar a cúpula como uma oportunidade para mostrar como começa a ser uma ordem internacional pós-liderada pelos EUA e que todos os esforços da Casa Branca desde janeiro para combater China, Irã, Rússia e agora Índia não tiveram o efeito pretendido", disse Eric Olander, editor-chefe do The China-Global South Project, uma agência de pesquisa.

"Basta ver o quanto o Brics incomodou Donald Trump (presidente dos EUA), que é exatamente o que esses grupos pretendem fazer."

A cúpula deste ano será a maior desde que a SCO foi fundada em 2001, disse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores da China na semana passada, chamando o bloco de uma "força importante na construção de um novo tipo de relações internacionais".

O bloco focado em segurança, que começou como um grupo de seis nações eurasiáticas, expandiu-se para 10 membros permanentes e 16 países de diálogo e observadores nos últimos anos. Seu mandato também foi ampliado, passando da segurança e do combate ao terrorismo para a cooperação econômica e militar.