Presença de Messi no Inter Miami será decidida antes da semifinal da Leagues Cup

26/08/2025 17h53

A presença de Lionel Messi no Inter Miami, na semifinal da Leagues Cup contra o Orlando City será definida na quarta-feira, dia da partida, anunciou seu time nesta terça (26).

O astro argentino e o lateral espanhol Jordi Alba são dúvidas para o jogo crucial do torneio que reúne equipes da MLS e da liga mexicana devido a problemas físicos, embora tenham treinado com os demais companheiros nesta terça-feira. 

O assistente técnico do Inter Miami, Javier Morales, disse que a equipe vai monitorar Messi e Alba antes de decidir se estarão disponíveis para a partida em casa contra o Orlando. 

"Jordi e Leo treinaram conosco, eles completaram o treino. Veremos como eles se sentem ao longo do dia e tomaremos uma decisão amanhã", afirmou. 

Morales considerou a conclusão do treino de Messi "muito positiva" e assumiu que "ele pelo menos estará entre os relacionados". 

Quem vencer o duelo entre Miami e Orlando vai enfrentar o vencedor da semifinal entre o atual campeão da MLS, o Los Angeles Galaxy, e o Seattle Sounders, que também vão se enfrentar na quarta-feira. 

Messi, de 38 anos, liderou o Inter Miami na campanha do título da Leagues Cup de 2023, em seus primeiros dias no time do sul da Flórida.

No entanto, o camisa 10 não participou da vitória do time nas quartas de final, na semana passada, contra o Tigres, do México, devido a uma "pequena" lesão muscular na perna direita e tampouco jogou no empate de sábado contra o DC United, pela MLS.

Alba, de 36 anos, sofreu uma lesão no joelho e deixou o campo no segundo tempo diante do Tigres, mas tanto ele quanto Messi participaram do treino na segunda e nesta terça-feira. 

O argentino jogou pela última vez pelo Inter começando como reserva contra o Galaxy no dia 16 de agosto. Ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória do time comandado pelo técnico Javier Mascherano. 

"Independentemente de Messi jogar ou não, acho que teremos a mesma mentalidade: entrar em campo, dar o nosso melhor e tentar vencer", disse o zagueiro do Orlando, Alex Freeman. 

Uma ausência certa para o confronto é a de Mascherano, que foi expulso contra o Tigres.

O Orlando venceu os dois jogos contra o Inter Miami nesta temporada com um placar agregado de 7 a 1, incluindo uma goleada de 4 a 1 no início deste mês. 

"Há um contexto diferente para este jogo", disse o técnico do Orlando City, Oscar Pareja. "Mas temos a mesma energia, a mesma força, a mesma vontade que sempre nos caracterizou nos dérbis anteriores". 

Já Javier Morales afirmou que a semifinal "provavelmente será o clássico mais importante" que a Inter já disputou até o momento.

js/bsp/raa/iga/aam/cb

© Agence France-Presse

