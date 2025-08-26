Topo

Notícias

Polícia liberta reféns em prisões da Guatemala

26/08/2025 05h58

As autoridades guatemaltecas libertaram na segunda-feira (25) reféns que estavam sob poder de gangues em duas prisões, incluindo uma para menores de idade, em rebeliões atribuídas a represálias pela transferência de líderes de grupos criminosos para uma penitenciária de segurança máxima.

O governo realocou em 30 de julho 10 líderes presos das gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha para a penitenciária Renovación I, no sul do país, onde estão isolados e sem acesso a telefones celulares.

Desde então, motins foram registrados em cinco prisões, onde prisioneiros membros de gangues tomaram guardas como reféns, que posteriormente foram libertados. Em meados de agosto, um vigilante morreu na prisão El Boquerón (sudeste) durante uma das revoltas.

O secretário de Bem-Estar Social da Presidência, Marvin Rabanales, disse à imprensa que a polícia libertou à força três reféns do Centro Especializado de Reinserção Juvenil na Cidade da Guatemala após o fracasso da "negociação" com os membros das gangues.

Os reféns libertados são funcionários que entregavam alimentos no centro de detenção e ficaram feridos no confronto. Os três foram levados para hospitais.

A rebelião foi iniciada por 34 membros adultos da Mara Salvatrucha que permanecem no centro de detenção para menores de idade - a lei estabelece que os menores devem cumprir toda a sentença no local em que foram detidos, mesmo que atinjam a maioridade (18 anos).

Os 34 foram levados na segunda-feira para tribunais e enfrentarão acusações pela rebelião.

"Queriam negociar que seus líderes saíssem de Renovación I, mas nós não negociamos com criminosos", afirmou no X o ministro do Interior, Francisco Jiménez.

A outra rebelião aconteceu na prisão para adultos 'El Boquerón', onde os detentos tomaram dois funcionários da penitenciária como reféns.

O Ministério do Interior anunciou que, após várias horas, os reféns "foram libertados", sem informar a quantidade de pessoas sequestradas ou se foi necessário o uso da força para a libertação.

O presidente Bernardo Arévalo disse durante a manhã que "motins surgiram a partir da decisão" de transferir os líderes das gangues.

"Todos os privilégios foram retirados", indicou o mandatário, justificando a decisão e afirmando que se busca evitar que os líderes das gangues continuem "coordenando" atividades criminosas a partir da prisão.

As gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha - esta última declarada organização terrorista pelos Estados Unidos - disputam o controle de territórios na Guatemala, com a extorsão de comerciantes, transportadores e outros cidadãos. Aqueles que se recusam a pagar são assassinados.

As gangues também operam em Honduras, enquanto em El Salvador o governo do presidente Nayib Bukele determinou a detenção, desde março de 2022, de dezenas de milhares de supostos membros de gangues, amparado por um regime de exceção criticado por grupos de direitos humanos, que denunciam uma série de detenções arbitrárias.

hma/fj/atm/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Homem é preso após ofensas racistas a funcionária de supermercado em SP

Manifestantes em Israel pedem acordo sobre reféns antes de reunião de gabinete

Jennifer Lawrence receberá prêmio honorário no Festival de San Sebastián

Israelenses voltam às ruas e organizam ações para pedir fim da guerra em Gaza e volta de reféns

Japonês de 102 anos bate recorde ao escalar o Monte Fuji

Malafaia e a hipocrisia dos "cidadãos de bem"

Polícia liberta reféns em prisões da Guatemala

Alcaraz estreia com vitória tranquila no US Open

Homem que confessou matar mulheres é suspeito de assassinar companheiro

Barentsburg: como é a cidade russa que fica dentro do território da Otan?

Alvo da PF, Malafaia diz que sua igreja reúne 200 mil fiéis e 150 templos