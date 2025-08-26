'Plano de trabalho da CPI do INSS é tendencioso', diz deputado do PT

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou o plano de trabalho do relator Alfredo Gaspar na CPI do INSS, apontando tendências e questionando a imparcialidade, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL. O início da CPI ficou marcado pela oposição ocupando cargos principais, aumentando a tensão e a desconfiança sobre o rumo das investigações.

O relator acabou de ler aquilo que seria o seu plano de trabalho e saiu uma comissão para negociar esse plano de trabalho. Ele tem algumas falhas que são relevantes. Por exemplo, ele coloca um gráfico que diz respeito a entidades que receberam mais de 50 mil filiados durante os anos agora do governo Presidente Lula. Ele faz isso com o endereço que é o governo Lula, mas esconde os dados do outro gráfico que essas entidades foram todas elas cadastradas no governo Bolsonaro. Por que é isso importante? É porque essas entidades é que foram cadastradas para continuar o golpe que a quadrilha já vinha dando. E essa quadrilha foi organizada durante esse período.

Rogério Correia, deputado federal pelo PT

Rogério Correia afirma que a CPI precisa investigar a continuidade de fraudes desde o governo Temer, intensificadas no governo Bolsonaro e que persistiram no início do governo Lula. Ele defendeu que todos os envolvidos, independentemente da gestão, sejam chamados a prestar esclarecimentos.

O que o presidente Lula fez foi, ao saber que essa quadrilha estava agindo, desarticulou, junto com a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o ministro Volnei hoje colocou as coisas onde deviam ser colocadas e paralisou também o presidente Lula o processo ao paralisar os descontos.

Rogério Correia

Ter uma quadrilha atuando no governo não é novidade. Agora, esse processo existiu, não espontaneamente, ele foi montado. E esta montagem vai levar também às figuras importantes de serem aqui investigadas.

Rogério Correia, deputado federal

Tendencioso

Eu também já estranhei por que o requerimento que convoca Paulo Guedes não foi colocada entre os ministros. Então, evidentemente, aí já é tendenciosamente um lado que o relator assume para a colocação dos requerimentos.

Rogério Correia

Hoje ele colocou para votar apenas os requerimentos do relator, nenhum outro requerimento. Todos são do relator a ser votado hoje, uma quantidade muito grande, o que significa que nós não sabemos depois se o presidente vai colocar ou quando outros requerimentos de votação. Então vamos ver como é que é o andamento disso, mas a nossa intenção, além de eleger o vice-presidente, é ter um controle maior de plano de trabalho e de requerimentos aprovados que possam dizer realmente o que aconteceu e punir os responsáveis.

Rogério Correia

