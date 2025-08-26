Topo

Petrobras pode retornar à Nigéria rapidamente, diz presidente nigeriano

26/08/2025 10h27

Por Camillus Eboh

ABUJA (Reuters) - A Petrobras, que deixou a Nigéria há cinco anos, deve poder retornar rapidamente, disse o presidente nigeriano Bola Tinubu em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de uma visita de dois dias para aprofundar os laços.

A Petrobras iniciou suas operações na Nigéria em 1998, em águas profundas do Delta do Níger, antes de decidir deixar o país posteriormente para levantar dinheiro para projetos domésticos.

A Nigéria vem combatendo alguns dos problemas que limitaram a produção de petróleo e gás.

"Temos o maior repositório de gás. Não vejo por que a Petrobras não deveria retornar como parceira na Nigéria o mais rápido possível", disse Tinubu durante a coletiva em Brasília nesta terça-feira.

"Agradeço a promessa do presidente Lula de que isso será feito rapidamente", disse Tinubu.

Além das melhorias no setor de petróleo e gás, Tinubu disse que as reformas econômicas na Nigéria estavam começando a dar resultados, citando o melhor acesso a divisas.

Durante a visita ao Brasil, os dois líderes assinaram acordos sobre comércio, energia, aviação, ciência e finanças como parte dos esforços para fortalecer os laços entre a maior economia da África e o maior mercado da América Latina.

Esses acordos incluíram um acordo com a fabricante brasileira de aeronaves Embraer para estabelecer um centro de serviços na Nigéria, e os líderes anunciaram o lançamento de uma rota de voo direto entre Lagos e São Paulo, a ser operada pela companhia aérea nigeriana Air Peace.

A Nigéria é o 49º maior destino de exportação do Brasil, com o comércio bilateral atingindo quase US$2,1 bilhões em 2024. O Brasil exportou US$1 bilhão em mercadorias para a Nigéria, principalmente açúcar e geleias, enquanto importou US$1,1 bilhão, principalmente fertilizantes.

Não ficou imediatamente claro o quanto de impulso a Petrobras poderá proporcionar.

Em maio, o ministro das Relações Exteriores da Nigéria disse que o país estava discutindo com a empresa a exploração de sua área de petróleo em águas profundas.

A Petrobras também disse que estava em conversas com empresas, incluindo os parceiros existentes ExxonMobil, Shell, e TotalEnergies, para comprar uma parte de seus ativos na África.

(Redação de Chijioke Ohuocha)

