Pelo menos 34 soldados são sequestrados na Colômbia após confrontos com dissidentes das Farc

26/08/2025 16h18

BOGOTÁ (Reuters) - Pelo menos 34 soldados foram sequestrados por civis armados em uma área de selva no sudeste da Colômbia após confrontos que deixaram 11 guerrilheiros mortos, incluindo um comandante de facção dissidente do antigo grupo rebelde das Farc, disse o ministro da Defesa, Pedro Sanchez, nesta terça-feira.

Os confrontos ocorreram em uma área rural do município de El Retorno, na província de Guaviare, no sudeste do país, e envolveram membros do Estado-Maior Central (EMC), grupo de ex-combatentes das Farc que rejeitaram um acordo de paz com o governo em 2016.

Sanchez disse que os soldados foram levados quando estavam esvaziando a área após uma operação militar que matou um comandante do EMC e 10 outros rebeldes.

"Essa é uma ação ilegal e criminosa de pessoas em trajes civis", disse Sanchez a jornalistas. "Trata-se de um sequestro."

A região da selva é considerada um corredor estratégico para o tráfico de drogas e é conhecida por suas extensas plantações de coca, principal ingrediente usado para produzir cocaína.

O sequestro ocorre após um incidente semelhante em junho, quando 57 soldados foram mantidos em cativeiro por dois dias em uma região montanhosa do sudoeste, outro reduto de uma facção dissidente das Farc.

Os grupos armados, que se financiam por meio do tráfico de drogas, mineração ilegal e outros crimes, continuam presentes na Colômbia após um conflito de seis décadas que deixou mais de 450.000 mortos, apesar do acordo de paz com as Farc, maior grupo rebelde da Colômbia de então.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)

